Çavuş: İzmir Karşıyaka’da çıkan yangın nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, İzmir Karşıyaka’da çıkan yangından üzüntü duyduğunu belirterek, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yayımladığı geçmiş olsun mesajında şunları kaydetti:

“İzmir Karşıyaka’da çıkan yangın nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız yangın en kısa sürede kontrol altına alınır ve etkilenen vatandaşların en kısa zamanda güvenli bir şekilde normal hayatlarına dönerler. Can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Yangınla mücadelede görev alan itfaiye ekiplerine ve tüm çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Geçmiş olsun İzmir...”