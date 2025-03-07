Çavuş: Kadınlarımız, toplumun temel direği, emeğin ve üretimin vazgeçilmez bir parçasıdır

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, kadınların toplumun temel direği, emeğin ve üretimin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

Hüseyin Çavuş, kadınların tarımdan sanayiye, eğitimden bilime kadar hayatın her alanında büyük başarılara imza attığını belirterek, "Kadınlarımızın azmi, fedakârlığı ve emeği, ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

Tarım sektöründe kadın üreticilerin katkılarına dikkat çeken Çavuş, "Özellikle tarım sektöründe, toprağı işleyen, üretimi büyüten, alın teriyle soframıza bereket katan kadın üreticilerimiz, sürdürülebilir tarımın gelişmesi ve kırsal kalkınmanın güçlenmesi adına büyük katkılar sunmaktadır" şeklinde konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak kadın üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Çavuş, "Tarımda kadının güçlenmesi, üretimde daha fazla söz sahibi olması ve kırsal ekonomiye katkısının artırılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın emeği, bilgisi ve üretim gücü, sürdürülebilir tarımın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Onların desteklenmesi, tarımın verimliliğini artırırken aynı zamanda gelecek nesillere daha güçlü bir üretim modeli bırakmamızı sağlayacaktır" dedi.

Bakan Hüseyin Çavuş, mesajının sonunda, "Bu duygu ve düşüncelerle, toprağı işleyerek üretime katkı sağlayan, emeğiyle ülkemizin tarımsal gelişimine yön veren kadın üreticilerimizin yanı sıra, hayatın her alanında fedakârlıkları, bilgileri ve emekleriyle topluma değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.