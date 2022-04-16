Çavuş: Kısa, orta uzun vadeli tarım politikası belirlenmeli

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 36’ncı Genel Kurulu yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dünyada tarımın öneminin arttığını, üretimin değerini bilmeyenlerin de öğrendiğini söyledi.

OĞUZ: “TARIMDAKİ ZAFİYET BÜTÜN ÜLKEYİ ETKİLİYOR”

Oğuz, “Tarım bakanları tarıma devlet politikası olarak bakıyor ama ülke şartları uygulamaya böyle yön veriyor…” dedi.

Bazen para olsa da gıdaya ulaşılamadığını, bu günlerde bunun da yaşandığını ifade eden Oğuz, “tarımdaki zafiyet bütün ülkeyi etkiliyor. Planlama yaparken dünyayı düşünerek yeni politikalar geliştirmemiz gerek” dedi.

Tarım Bakanlığı’nın tescil çalışmalarına devam eden Oğuz, arpadan sonra önümüzdeki yıl buğday, incir ve zeytinle ilgili çalışmaların başlayacağını kaydederek, alt yapının daha modern, daha çağdaş ve bilimsel olması gerektiğini söyledi.

Girdi maliyetlerinin arttığına işaret eden Bakan Oğuz, üretim için dünyanın her yerinde üreticiye teşvik verildiğini, bunun bir lütuf değil, geleceğe yatırım olduğunu vurguladı.

ERHÜRMAN: “İTHALATA BAĞIMLI BİR ÜLKEYİZ… BÜTÜN BUNLARI KAĞIDIN ÜZERİNDE, KENDİ PLANIMIZI YAPARAK KONUŞMAMIZ GEREKMİYOR MU?”

Ana Muhalefet Genel Başkanı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tarımsal üretiminin kıymetinin herkes tarafından fark edildiğini ifade ederek, CTP’nin uzun süreden beri kullandığı “üreten yok olmaz” sloganını anımsattı.

Erhürman, “Üretimde ne kadar dışa bağımlıysanız kendi ayakları üzerinde durma konusunda o kadar sıkıntıdasınız demektir. Duymaktan en korktuğum laf... ‘Böyle giderse üretmekten vazgeçeceğiz’ lafıdır” şeklinde konuştu.

Üretimin, sağlığın, eğitimin devlet politikası olması gerektiğini belirten Tufan Erhürman, “Bunu hepimiz biliyoruz, her yerde söylüyoruz da neden gerçekleştiremiyoruz?... Politikalar değişmemeli, günü birlik olmamalı… ” dedi.

Erhürman, bu nedenle 5 yıllık Uzun Vadeli Ekonomik, Sosyal, Kültürel Kalkınma Planı’nın Meclis’ten geçmesi, hükümeti de muhalefeti de bağlaması gerektiğini söylediklerini, niyet varsa bunun yapılabileceğini belirtti.

Tufan Erhürman, “Türkiye ile protokol imzalanmadan biz kendi kalkınma planımızı yapmak, yapacağımız plan üzerinden Türkiye Cumhuriyeti ile istişareye geçmek, Türkiye’nin bu planda neleri destekleyeceğini görmek zorundayız dedik çünkü bu memleketin tarımını burası biliyor…” şeklinde konuştu.

Girdi maliyetlerinin arttığını kaydeden Erhürman, TL’nin değer kaybı hayat pahalılığının artmasına neden olduğunu kaydederek, “Türkiye ile Protokol görüşmelerini yaparken TL kullandığımız için, üretimde, reel sektörde, kamu sektöründe ortaya çıkan kayıpların nasıl kapatılacağı meselesi değil midir?... Biz hatalar yapıyoruz, doğru, dünyada enflasyon var o da doğru çünkü ithalata bağımlıyız. Bütün bunları kağıdın üzerinde, kendi planımızı yaparak konuşmamız gerekmiyor mu?” dedi.

ÖZERSAY: “TARIMDA DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI DESTEKLENMELİ”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, dünyada her şeyi yerle bir eden ciddi değişimler yaşandığını, yaşanmaya devam ettiğini belirtti.

Özersay, tarımda dışa bağımlılığın azaltılmasının esas hedef haline gelecek gibi göründüğünü, öyle de olması gerektiğini ifade ederek, kendi ayakları üzerinde durabilmenin ve coğrafyaya özgü türlerin geliştirilmesi ve tescil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kudret Özersay, hükümet ya da muhalefet fark etmeksizin tarımda dışa bağımlılığın azaltılmasının desteklenmesini gerektiğini söyledi.

Tarımdaki teşvik konusuna da değinen Özersay, desteklerin planlı ve verimlilik esas alınarak yapılması gerektiğini vurguladı.

ÇAVUŞ: “HEP BİRLİKTE BİR MASADA BULUŞMALI, KISA, ORTA UZUN VADELİ TARIM POLİTİKASINI BELİRLEMELİ, BARIŞ KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDE MECLİS’TEN GEÇİRMELİ, GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK BİR NOKTAYA GELMELİYİZ”

2014’te Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin başkanlığına seçilen Hüseyin Çavuş da Genel Kurul’da konuşma yaparak, 8 yılık dönemde tarım konusunda ne hayalleri varsa gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çiftçiler Birliği’nin 80 yıllık tarihi olduğunu vurgulayan Çavuş, tarım devlet politikası olmadığından 80 yıl önceki sorunların yaşanmaya devam ettiğini kaydetti.

Hüseyin Çavuş, “Hep birlikte bir masada buluşmalı, kısa, orta uzun vadeli tarım politikasını belirlemeli, barış kültürü çerçevesinde Meclis’ten geçirmeli, gıda güvenliğini sağlayacak bir noktaya gelmeliyiz” şeklinde konuştu.

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16/04/2022 14:48