Çavuş: “KKTC ekonomisi büyüyor”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, söz alarak, ülkede alım gücünün arttığını söyledi.

Hükümetin güven verdiğini kaydeden Çavuş, üreticilerin büyümesini sağladıklarını, KOOP-SÜT’ü rekabet edebilir bir hale getirdiklerini, Binboğa’da yemde yüzde 7.7 oranında fiyat düşüşü yakaladıklarını anlattı.

Ekonominin Güney Kıbrıs’a kaymadığını söyleyen Çavuş, Hükümetin elektronik etiket konusunda irade ortaya koyduğunu vurguladı.

Çavuş, KKTC ekonomisi ve üretiminin büyüdüğünü, eğitiminin ise "hiç olmadığı kadar" emin ellerde olduğunu söyledi.