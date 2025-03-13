Çavuş: “Sürdürülebilir üretim için destekler sürüyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üretimi sürdürülebilir kılmak amacıyla verilen desteklerin devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dilekkaya’da üreticilerle bir araya gelen Çavuş, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi; üreticilerin taleplerini dinledi ve bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göreve geldiği günden itibaren üreticinin yanında olduğunu vurgulayan Çavuş, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Veteriner Dairesi’nin denetimlerinin artırıldığını ve bu kapsamda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Tarımsal destekler hakkında konuşan Çavuş, Güney Kıbrıs’ta akaryakıt ve kaba yem desteği bulunmadığını belirterek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının sağladığı destekler sayesinde sektörde yüzde 10 büyüme kaydedildiğini söyledi.

Doğru tarım politikalarıyla üreticiyi teşvik ettiklerini belirten Çavuş, “2024 yılında 5 TL olarak uygulanan PDO desteğini 2025 yılında 8 TL’ye yükselttik. Küçükbaş süt desteğini ise 6 TL’den 10 TL’ye çıkardık. Üretimin her alanında üreticimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.” dedi.

- Üreticiler taleplerini dile getirdi

Üreticilerin artan girdi maliyetleri, üretimin sürdürülebilirliği, mekanizmaların güçlendirilmesine ilişkin taleplerini dinleyen Çavuş, bu sorunlara çözüm bulmak için kurumlarla sahada aktif olarak çalıştıklarını belirtti.

Girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik sürdürülebilir desteklerin süreceğini vurgulayan Çavuş, küçük ölçekli üreticilerin korunması, tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Tarım sektörünün ülke ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çeken Çavuş, üreticilerle iş birliği içinde hareket etmeye ve tarım politikalarının üreticilerin ihtiyaçlarına göre güncellenmeye devam edeceğini ifade etti.

Çavuş, üreticilerin taleplerinin yeni projelerde dikkate alınacağını ve tarımsal kalkınmayı desteklemek adına gerekli adımların atılacağını da söyledi.