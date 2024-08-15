Çavuş, Taşkent Şehitleri’nin insanlık dışı bir saldırının kurbanı olduklarını kaydetti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Taşkent Şehitleri’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en çetin günlerinde, insanlık dışı bir saldırının kurbanı olduklarını kaydetti.

Çavuş, Taşkent Şehitleri’ni anma günü nedeniyle mesaj yayınladı. Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Kıbrıs Türk halkının tarihinde derin izler bırakan acı dolu bir günü, Taşkent Şehitlerini Anma Günü'nü idrak ediyoruz. 14 Ağustos 1974 tarihinde Taşkent köyümüzde vahşice katledilen masum vatandaşımızı, büyük bir hüzün ve saygıyla anıyoruz. Şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en çetin günlerinde, insanlık dışı bir saldırının kurbanı oldular. Onların acısı yüreğimizde, hatıraları ise zihnimizde daima yaşayacaktır. Şehitlerimize olan borcumuzu asla unutmayacak, onların aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağız. Bu vesileyle, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve tüm Kıbrıs Türk halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Bugün, birlik ve beraberlik içinde, onların uğruna canlarını feda ettikleri değerlere sahip çıkarak, barış içinde bir geleceği inşa etme kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Taşkent Şehitleri ve tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”