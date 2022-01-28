Çavuş: Tecrübelerimi halkın ve üreticinin yararına kullanacağım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa Milletvekili Hüseyin Çavuş, “halkın takdiriyle kazandığı seçimin ardından Cumhuriyet Meclis’inde tecrübelerini kullanarak halkın ve üreticinin yararına çalışacağını” kaydetti.

Çavuş, yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde yaklaşık 10 yıl başkanlık yaptığını, Kooperatif Merkez Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyelik görevlerinde bulunduğunu dile getirerek, ülkede sağlıklı ve sürdürülebilir tarım politikalarının oluşturulması için gereken çalışmayı yapacağını belirtti.

Üreticinin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini bildiğine dikkat çeken Çavuş, ayrıca tarım alanında var olan yasal eksiklilerin tamamlanması konusunda da gerekli katkıyı koyacağını kaydetti.

“ARTIK ÇALIŞMA ZAMANIDIR”

Milletvekilliği seçiminde kendisine destek veren, inanan ve birlikte çalışan herkese teşekkür eden Çavuş, halkın refahı için elinden geleni yapacağını dile getirdi ve “Artık çalışma zamanıdır. Halkımız için gençlerimiz için ortaya koyacağımız vizyon ve projelerle ülkemizin ekonomik olarak gelişmesini sağlamak boynumuzun borcudur” dedi.

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28/01/2022 20:02