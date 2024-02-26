Çavuş: Ticaretin önünü açmak için gereğini yapıyoruz

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda vektör böcekle ilgili çalışmalara değindi.

Bakan Çavuş, hem ülkede bulunan, hem de Türkiye’den gelen ekiplerin çalışmasında vektör böceğin görüldüğüne dair tespit olduğunu ifade ederek, “Böcek görüldü ama ülkede hastalık görülmedi” dedi.

Çavuş, “Hiçbir hükümet, tarım bakanı, üretici bunu yaşamak istemezdi ama geçmişte bu böcek olmadığında ürün dalında kaldı” dedi.

Hüseyin Çavuş, Cypfruvex’e sıkma makinesi getirileceğini ve depolama kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Tüm konsantremiz sıkma kapasitesinin artırılmasında” dedi.

2015’te Mısır’da bu hastalığın görüldüğünü ama ihracatın sürdüğünü kaydeden Çavuş, “Biz Türkiye Tarım Bakanlığı ile tüm istişareleri götürmeye çalışıyoruz. Kaygılarını gidermek, ticaretin önünü açmak için gereğini yapıyoruz…Narenciye için hiçbir şey yapılmadı demek doğru değil” ifadelerine yer verdi.

Erhürman’ın sözünü ettiği taahhütname ilgili görüşmelerinin sürdüğünü ifade eden Çavuş, “Çözüm getirecek her türlü görüşmeyi yapıyoruz…” dedi.

Bir soru üzerine Tarım Bakanı, 7 bin ton ürünün Türkiye üzerinden Irak ve Azerbaycan’a gittiğini, bir kısmının da Türkiye’de depolandığı bilgisini aldıklarını ifade etti.