Çavuş: ''Transit geçişlerde şu ana kadar bir sorun yok''

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yeşillenme hastalığı ve vektör böcek konusunda her ülkenin kendi kuralları olduğunu söyledi.

Transit geçişlerde şu ana kadar bir sorun olmadığını, Irak ve Azerbaycan’da bir sorun yaşanmadığını dile getiren Çavuş, piyasa değişkenliğine işaret ederek, 10 gün içinde ürün fiyatlarının nasıl hızlı değiştiğini anlattı.

Bu nedenle dünya piyasalarını sürekli takip ettiklerini hem pazar bulunması hem de transit geçişler için ciddi çalışma yürüttüklerini anlatan Çavuş, ihracatın hızlandırıldığını belirtti.

Milletvekillerinin kaygılarını ve çözüm önerilerini dikkate alarak ilerlediklerini belirten Çavuş, gerek narenciyede gerek diğer üretimlerde Yeşil Hat Tüzüğü’nden aktif şekilde yararlandıklarını söyledi.

Güzelyurt konusunda kendilerinin de kaygı taşıdığını dile getiren Çavuş, biz de göreve geldiğimiz günden veri gerek bütçe olarak gerek yatırımlarla ilgili Güzelyurt’a ciddi kaynak ayırdık dedi.

40 bin tonluk bir depo inşa etmek için çalışma yürüttüklerini belirten Çavuş, önceden yapılması gereken bu çalışmanın yapılmamış olmasının da şu anki durumu zorlaştırdığını anlattı.

Sıkma kapasitesinin de artırılacağını dile getiren Çavuş, sadece konsantre olarak değil meyve suyu olarak da ürünü tüketiciyle buluşturmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.