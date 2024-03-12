Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Tüm kurumları denetleyen ve yeniden ayağa kaldıran bizim hükümetimizdir” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu’nun konuşmasından sonra kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş çıktı.

Eğitim üzerine konuşan Özuslu’nun sorularını Milli Eğitim Bakanının yanıtlayabileceğini kaydeden Çavuş, “ ‘Hükümetin puanı sıfırdır’ ifadesini cevaplamamak ayıp olurdu….” dedi.

Genelleme yapmayı doğru bulmadığını, bireysel hataların puanları sıfırlayamayacağını kaydeden Çavuş, “Tüm kurumları denetleyen ve yeniden ayağa kaldıran bizim hükümetimizdir” diye konuştu.

Tarım Bakanı Çavuş, yükseköğretimde yaşananlarla ilgili denetimlerin ve soruşturmaların sürdüğünü ifade ederek, bu konunun ısrarla gündemde tutulmasının diğer üniversitelere de zarar verdiğini söyledi.

“Hükümet bu konudaki tavrını ilk günden belirledi ”diyen Çavuş, “Yanlış yapan, görevini istismar eden, kendi siyasi görüşümüzden olsa da hukuksal olarak cezasını alacak” şeklinde konuştu.

Meclis’te YÖDAK’la ilgili komite kurulmasına onay verdiklerini de anımsatan Çavuş, “Yaşananları hükümete, hükümetlere mal etmek doğru değil. Eğitimin kalitesini önemsiyoruz ve bu ülkede çok kaliteli üniversiteleriniz var….” diye konuştu.

ÖZUSLU

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Eğitim odaklı konuştum, sapla saman karışmasın…” dedi.

Tarım Bakanı Çavuş’un denetim konusuna içerlendiğini söyleyen Özuslu, taze baklanın, domatesin ve bezelyenin fiyatına işaret ederek, bu alanlarda da denetim olmadığını söyledi.

Herhangi bir soruşturmayla ilgili, “Şu ya da bu suçludur” demediğini, kararı mahkemenin vereceğini belirten Özuslu, eğitim sektörü konuşulacaksa yükseköğretim kurumlarında insanların kaç paraya çalıştırıldığının da konuşulması gerektiğini ifade etti.

Doktoralı insanların asgari ücret üzerinden ödendiğini herkesin bildiğini söyleyen Özuslu, “Bunlar denetim konusu değil mi? Bazı kurumlar devletten büyük mü? Denetim yoktur, bunu kabul edeceğiz. Hepimiz kabahatliyiz ama hükümette olan sizsiniz, denetlemek zorunda olan sizsiniz, fiyatı da, kaçakçılığı da, kaçak gelen öğrenciyi de yatırılmayan primi de düşük ödenen ücreti de siz denetleyeceksiniz… Üniversitede hocalarımıza layık görülen maaş 20 bin TL ise dükkanı kapatıp gidelim” diye konuştu.

ÇAVUŞ

Yerinden söz alan Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Özuslu’nun denetim konusundaki eleştirilerini yanıtladı.

Veteriner Dairesi’nin her ay minimum 240 denetim yaptığını kaydeden Çavuş, Tarım Dairesi’nin ilk kez bu ay 306 denetim yaptığını belirtti.

Tarım Bakanı Çavuş, “Bana göre ette de esas denetleyici halktır. Bugün Lefkoşa’da, 500 TL’ye et olduğunu, 400 TL’ye kıyma olduğunu biliyoruz” dedi.

Hava koşullarının henüz verimli bir noktaya gelmediğini de söyleyen Çavuş, işaret edilen sebze fiyatlarının bundan kaynaklandığını ifade etti.