Çavuş: Tüm kurumlarımızla vatandaşımızın yanındayız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, dün gece saatlerinde aşırı yağış ve su baskınlarının büyük hasarlara neden olduğu Geçitköy bölgesinde incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çavuş, vatandaşın sorunlarını dinledi.

Çavuş, vatandaşların can güvenliği için Başbakan Ünal Üstel'in direktifleriyle ilgili kurumların her türlü önlemi aldığını ve zarar - ziyan konusunda da imkanlar dahilinde gerekeni yapacaklarını belirtti.

Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde de incelemeler yaptığını açıklayan Bakan Çavuş, çiftçinin, hayvancının ve vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Meteoroloji Dairesi verilerine göre kötü hava koşullarının akşam saatlerinde bölgeyi terketmesinin beklendiğini ifade eden Çavuş, " Olası sel ve su baskınlarına karşı ilgili tüm birimler seferber edilmiştir" dedi.