Çavuş: “Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Çavuş, mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız güçle, ülkemizin gelişmesi, halkımızın mutluluk ve refahı için çalışmaya bıkmadan yorulmadan devam edeceğiz” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olan ve Türk Milleti’nin kadın, erkek, genç demeden vatan uğruna birçok bedel ödeyerek, destansı bir mücadeleyle kurduğu ve bugünlere getirdiği Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün dünya ülkeleri arasında yerini aldığını kaydeden Çavuş, bu süre içerisinde sanayisi, tarım, kooperatif ve teknoloji alanlarında gelişim göstererek gücüne güç kattığını belirtti.

Geçmiş yüzyıla meydan okuduğu gibi gelecek yeni yüzyıllara da meydan okuyacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu ve omuz omuza mücadele verdiğini de söyleyen Çavuş, mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız güçle, ülkemizin gelişmesi, halkımızın mutluluk ve refahı için çalışmaya bıkmadan yorulmadan devam edeceğiz.

Her zaman gurur duyduğumuz ve gönül bağı ile bağlı olduğumuz Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve bugünlere gelmesine vesile olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, Cumhuriyetimizin yaşatılması ve büyütülerek bugünlere gelmesinde emeği geçen Türk Milleti’ne de şükranlarımı sunarım.

Ne mutlu Türküm diyene.”