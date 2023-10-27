Çavuş, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı’yı kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindekileri kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde konuşma yapan Çavuş, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da, KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Görüşmede hediye teatisi de yapıldı.