Çavuş: ''Üreticimize ve üretime değer katmaya devam ediyoruz''

Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı ve Aralık 2024 tarihinde beyanları yapılan, 12 aylık ve üzeri yaşa sahip damızlık küçükbaş hayvanlar için üreticilere, hayvan başı destek ilk taksit ödemesi yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2025 yılı Küçükbaş Hayvan Başı Destek 1. Taksit ödemesi için 3 bin 687 üreticiye 233 milyon 457 bin 050 TL’lik ödeme yapıldığı duyuruldu. Üreticilerin hakkedişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bakanlık olarak, şeffaf, çözüm odaklı ve üretici dostu kimlikleri doğrultusunda artan üretim girdi maliyetlerini de göz önünde bulundurarak, üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için büyük özveri ile çalıştıklarını ifade ederek "söz verdiğimiz gibi gününde yapılan ödemelerle üreticimize ve üretime değer katmaya devam ediyoruz." dedi.