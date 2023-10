Çavuş: Üretimde istikrar yakalanırsa fiyat istikrarı gelir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üretimdeki istikrarı yakalayabilmek için iyi bir planlama ve programlamaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Haber KIbrıs’tan Selda İçer’e konuşan Çavuş, 2 aylık bakanlık süresinde üreticinin ödenemeyen parasını ödemek ve 2024 yılındaki ödemeleri planlamak için çalıştığını söyledi.

“İthal ete ihtiyaç yok”

Bakan Hüseyin Çavuş, ülkede artan nüfus karşısında yükselen gıda talebini karşılamak adına üretimde de büyümenin şart olduğunu belirterek, “ Hayvancılık sektöründe küçük başı çok önemsiyoruz. Büyük baştaki kaliteli et ırkını da çok önemsiyoruz. Kendi kendimize yeter noktadayız ancak, daha da ileriye gitmek zorundayız. Bu planlamalarla birlikte ben ithal ete ihtiyaç olmayacağını düşünüyorum” dedi.

50 iş yerine ceza

Et fiyatlarına bakıldığı zaman hükümetin yapması gerekenin sadece denetim olduğunu vurgulayan Bakan Çavuş, göreve geldiği günden bugüne kadar Veteriner Dairesi’nin Eylül ayında 220 iş yerini denetlediğini; 50 iş yerine ceza yazıldığını ve hijyen açısından kapatma noktasına gittikleri iş yerleri bulunduğunu anlattı.

Çavuş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın denetimlerini yaptığı sürece üretimde iyi bir planlamayla fiyat istikrarının yakalanacağına işaret etti.

Ülkedeki kaçak et konusuna da değinen Çavuş, böyle birşey varsa polisin bu konuda gereğini yapacağını söyleyerek şöyle konuştu: “ En sağlıklı ve en lezzetli ürün, bizim ülkemizde üretilendir. O yüzden hangi şekilde üretilip, nasıl işlenerek o reyona geldiğini bilmek gerekir. Ben üretimimize ve üreticimize gelecek her türlü yanlış yorumun karşısındayım. Çünkü bu üretimi yapabilmek için büyük bir emek veriyorlar. Meşakatli ve pahalı bir sektör bu. Nitelikli et konusunda ise, otellere izinler veriliyor. Ancak bunun haricinde herhangi bir ithal izni vermemiz söz konusu değildir”

Güzelyurt’ta 19 bin dönüm ünarenciyeye kaliteli su verildi

Türkiye’den gelen suyun 3 yıl içerisinde Mesarya’ya ulaşmasıyla bitki örtüsünün de değişeceğini ifade eden Bakan Çavuş, şu anda Güzelyurt bölgesinde 34 bin dönümlük narenciyenin 19 bin dönümüne kaliteli su verilmesinin sağlandığını anlattı.

Mesarya’ya su gelmeden önce neyin ne kadar ekileceğinin planlamasının yapılması gerektiğini vurgulayan Çavuş, bunun için 3 hafta önce “ Toprak, Su Master Plan Çalışması’nın” lansmanının gerçekleştirildiğini anlattı.

“Toprak yapımızın verimliliğinin ölçüleceği, su olanaklarımızın tamamının değerlendirileceği, yağmur sularının nasıl değerlendirilebileceği, atık suların nasıl değerlendirilebileceği noktasındaki bu çalışma 3 yıl içinde tamamlanacak. Bu çalışma tamamlandığı zaman da gerek yer bitkilerinde, gerekse gıda bitkilerinin nereye - ne kadar ekileceği ve dış pazara ne kadarının gönderileceğini öğreneceğiz “ diyen Çavuş, yapılması gereken bir diğer noktanın da gıdaların raf ömürlerinin nasıl uzatılabileceğinin tartışılması olduğunu söyledi..

Üretimde istikrar yakalanırsa fiyat istikrarı gelir

Çavuş, tarımsal sanayinin nasıl hayata geçirilebileceğinin ve tarımsal sanayi ile birlikte topraktan sofraya gidilecek süreci çok iyi bir şekilde takip ederek ülkede lokomotif sektör konumuna gelmesini sağlamak arzusunda olduğunu belirtti.

Tarım ile turizmi lokomotif konuma getirmek, öğrenci turizmini lokomotif hale getirmek ve ülkede önemli bir durumda bulunan emlak turizmi ile birlikte bu zincirin en iyi şekilde kurulmasıyla üretimde istikrarın yakalanacağını kaydeden Çavuş, bunun da fiyat istikrarını getireceğini söyledi.

Denetim konusunda iddialıyım

Hal Yasası’nın 2024 yılında hayata geçeceğine inanç belirten Çavuş, Hal Yasası’nın ülke için büyük bir önemi bulunduğunu belirtti. Hal Yasası’nın kendilerine hangi ürünü kimin ne kadar ürettiğini ve ürünün hareketliliğini takip etme imkanı sağlayacağını anlatan Çavuş, insan sağlığı açısından yasayı önemsediğini ifade etti.

“ Gıda güvenliği konusunda çok iddialıyım. Denetimlerimiz çok sıkı bir şekilde devam ediyor. İthal ürünlerde de gümrükte tamamını depoya indirip elle kontrol ediyoruz. Tırların çeşitli yerlerinden örnek alarak kontrol ediyoruz. Tarım Dairesi’nin zeytin yağı yasasıyla birlikte bu denetimler sonucunda toplattığımız ürünler vardır” diyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üretimde kayıtlılık olduğu sürece denetimde bir zaafiyet olacağına kesinlikle inanmadığını vurguladı.

20/10/2023 15:40