Çavuş: Üretimin artırılması için sıkı işbirliği içerisinde çalışacağız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Patates Üreticileri Birliği’ni kabul etti.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Engin Haksever Başkanlığı’ndaki Patates Üreticileri Birliği’ni kabul etti.



Patates üretimi ve parmak patates ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü kabulde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sektörün sorunlarının çözümü, sektörün geliştirilmesi ve üretimin artırılması yönünde sıkı işbirliği içerisinde çalışacaklarını vurguladı.



Toplantıya, Cypro Chips Trading direktörleri Güven Yücener, Günel Yücener, Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer ve Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci katıldı.

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