Depremin yıl dönümüyle mesaj yayımlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Yaşadığımız acı dinmeyecek ve kaybettiklerimizin yeri asla dolmayacaktır.” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş “Merkez üssü Elbistan olan bir felaket meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü de 7.6'ydı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep depremden en fazla zarar gören şehirler oldular. 50 bini aşkın vatandaş toprağa verildi, yaşanan acıların tarifi çok zor!” ifadelerini kullandı.

Çavuş, üzerinden 1 yıl geçse de 6 Şubat'ın acısını kalbinde yaşadığını dile getirerek, “Yaşadığımız acı dinmeyecek ve kaybettiklerimizin yeri asla dolmayacaktır. İsias bizim ortak davamızdır. Bize bu büyük acıyı yaşatanlar hak ettikleri cezaları almadan mücadelemiz son bulmayacaktır. Adaletin sağlanması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Çavuş, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.