Çavuş, Yayla köyünde üreticilerle bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, dün Yayla köyünde üreticilerle bir araya geldi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede su sıkıntısı çeken üreticilerin sorunlarını dinleyen Çavuş, sorunların çözümü yönünde gerekli çalışmanın başlatılacağını söyledi. Üretimin artırılması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların yakın takipçisi olacağını dile getiren Çavuş, üreticinin her zaman yanında olacağını kaydetti.

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05/10/2023

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Çavuş, Yayla köyünde üreticilerle bir araya geldi

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, dün Yayla köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede su sıkıntısı çeken üreticilerin sorunlarını dinleyen Çavuş, sorunların çözümü yönünde gerekli çalışmanın başlatılacağını söyledi.

Üretimin artırılması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların yakın takipçisi olacağını dile getiren Çavuş, üreticinin her zaman yanında olacağını kaydetti.

05/10/2023 10:22
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TAGS: hüseyin çavuş, haber, kıbrıs, Çavuş, yayla
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HK KIBRIS

Çavuş, Yayla köyünde üreticilerle bir araya geldi

HK KIBRIS

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, dün Yayla köyünde üreticilerle bir araya geldi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede su sıkıntısı çeken üreticilerin sorunlarını dinleyen Çavuş, sorunların çözümü yönünde gerekli çalışmanın başlatılacağını söyledi. Üretimin artırılması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların yakın takipçisi olacağını dile getiren Çavuş, üreticinin her zaman yanında olacağını kaydetti.
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