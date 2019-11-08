Çavuşlar anı darts turnuvasında Şampiyon Tony!

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, Çavuşlar 3. Geleneksel Anı Darts Turnuvası 38 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen turnuvada 1.Tony Stone, 2.Hüseyin Moda, 3.Murat Çınaroğlu oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini ailenin fertleri taktim etti.

Organize edilen turnuvada ise yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren, Tony Stone 180X2

En az okta bitiren, Tony Stone 14X2 Ok

En yüksek sayı atan, İsmail Karataş 157 Finiş

En iyi hakem, Şefik Dereli

08/11/2019 09:39