Çavuşoğlu, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam için adımlar atmaya devam edeceklerinin sözünü vererek, Dünya Gıda Günü’nü kutladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Her yıl BM’nin belirlediği temalar ile iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi, günümüzde yaşanan ve önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağı öngörülen besin yetersizliğine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

2021 yılında Dünya Gıda Günü için "Attığımız adımlar, geleceğimizdir - Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam" teması belirlendi. Bu tema çerçevesinde, kimseyi geride bırakmadan, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam için verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım- gıda sistemlerine dönüşümün desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Dünya Gıda Günü’nün, ikinci kez dünya çapında gıda güvenliği üzerinde olumsuz sonuçlara yol açan COVID-19 pandemisinin etkisi altında kutlandığını belirten Çavuşoğlu, pandeminin, tarım sektörünün ve güvenli gıdaya ulaşımın insanlık için yaşamsal önemini bir kez daha acı bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

“Bu süreçte tarım – gıda sistemlerine verilen desteklerin önemi, tüketicilere uygun fiyata, besleyici ve güvenli gıda erişimi sunmanın ne kadar elzem olduğu daha çok görünür hale geldi” diyen Çavuşoğlu, ürünün çiftlikten sofraya kadar geçtiği süreçte, kontrol ve denetiminin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını bildikleri için Tarım Dairesi’nin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü hatırlattı.

Çavuşoğlu, Daire tarafından yapılan gıda analizlerinin sonuçlarının kamuoyuyla da paylaşıldığını dile getirerek, güvenli gıda için ilk basamak olan tarladaki üründen doğru şekilde, kaliteli verim alınması amacıyla dönem dönem üreticilere eğitimler verildiğini, bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu mesajına şöyle devam etti;

“Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin tarlasından, bahçesinden, bağından kopmadan üretime devam etmesi gerekmektedir. Bu noktada Bakanlığımız, üreticilerimizin yanında olarak, ihtiyaç duydukları destekleri sağlamaya çalışmaktadır.

Sürdürülebilir tarımsal gıda sistemlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel temellerden ödün vermeden doğru şekilde çalışması, gelecek nesillerin de gıda güvenliği ve beslenmesi açsından büyük bir öneme sahiptir.

Ülkemizde sürdürülebilir tarım için uygun maliyetli teknolojik gelişmelere ve eğitime daha çok yatırım yapılmasının, uzun dönemde olumlu değişikliklere yol açabileceğine inanıyoruz. Biyoçeşitliliğe saygılı, daha çevreci ve doğal kaynakları daha verimli kullanan sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemek de geleceğe yapılabilecek en büyük yatırımdır”.

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15/10/2021 14:43