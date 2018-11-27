Çavuşoğlu: 2019’da üreticiyi de tüketiciyi de büyük bir felaket bekliyor



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, tarıma ne yapıldığından ziyade, ne yapılmasının istendiğinin önemli olduğunu vurguladı.

Rusyanın hava koşulları çok zor olmasına karşı, domates üretimini birinci sıraya aldığını, Katar’da benzer sıkıntılar yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, ülkede kendi kendimize yeter bir ülke olunduğunun hedef olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, , arpa fiyatlarında bir düzenleme yapması gerekirken, bunu yapmayan hükümetin, dövizin artışı ve tedbirsizlik sebebiyle arpa fiyatlarını patlattığını savunarak, hükümeti beceriksizlik ve acemilikle suçladı.

Çavuşoğlu, bütçe açığının ne kadar olduğunu, nasıl gerçekleşeceğini sorarak, tarıma desteğin nasıl yapılacağını ve çiftçilerin enflasyonu nasıl karşılayacağı konusunda bilgi almak istediğini kaydetti.

Süt Kurumu’nun önemine işaret eden Çavuşoğlu, teminatlı sisteme geçildikten sonra, yağ oranlarına kriter getirerek, bunların fiyatlandırıldığını ancak son zamanlarında yapılan eylemler sonrasında süt yağ oranlarında bir azaltmaya gidildiği yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. Çavuşoğlu bu konuda bilgi istedi.

“Süt Kurumu’nu aldığınız yerden kaç adım ileriye götürdünüz” diyen Çavuşoğlu, bütçe yeterli olmadığı için 2019’da üreticiyi de tüketiciyi de büyük bir felaket beklediğini ileri sürdü.

Su konusuna da değinen Nazım Çavuşoğlu, “bizim size devrettiğimiz günden itibaren, suyun ulaşmadığı bir beldeye yeni bir boru eklemediniz, eklettirmediniz. Yeni bir ihale açmadınız, hiç duymadım” dedi.

Sulama projesi ile ilgili henüz bir adım atılmadığını, bir tek Güzelyurt’ta mevcut kuyuların birleştirilmesi ile ilgili bir çalışma yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, suyun denize döküldüğünü kaydetti.

Toprak Ürünleri Kurumu konusuna da değinen Nazım Çavuşoğlu, kendileri alım gücünü yitirmiş, kapanmaya doğru giden bir TÜK devraldıklarında çok derin tartışmalar yaşandığını söyledi.

TÜK’ün yaşatılması konusunda yapılan çalışmaları anlatan Çavuşoğlu, TÜK’ün üretimin ve tüketimin de sigortası olduğunu vurguladı.

Patates konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Nazım Çavuşoğlu, “Bu ülke, tarihinde patates kuyruğunu ilk defa sizin döneminizde gördü” dedi.

TÜK Yasası’nın hazırlanmasının olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “TÜK yalnız başına asla zarar eden bir kurum olmaz, zarar ettiren ancak siyaset olabilir” diye konuştu.

Çavuşoğlu, İhale Yasası’ndaki eksikliklere dikkat çekerek, kuraklık konusuna da değindi.

Şahali’ye kooperatifçilik konusunda da eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, Devlet Üretme Çiftliği’nin çalışmaları hakkında Bakan Şahali’den bilgi istedi.