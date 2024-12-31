Çavuşoğlu: “2025'te eğitim altyapımızı daha da güçlendirmek için projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “2025 yılında da çalışmalarımızı aynı doğrultuda sürdüreceğiz. Eğitim altyapımızı daha da güçlendirmek, öğrencilerimize modern ve güvenli eğitim ortamları sunmak için projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Gelecek yılda daha fazla çalışarak, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemenin en büyük öncelikleri olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, ortak hedefler doğrultusunda aydınlık yarınların inşa edileceğine inanç belirtti.

Çavuşoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, geride bırakılan yılın, ülkede eğitim alanında önemli adımlar atılan ve karşılaşılan zorlukların hep birlikte dayanışma ve kararlılıkla aşıldığı bir yıl olduğunu kaydederek, şunları ifade etti:

“2024 yılında, öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi ve okullarımızın fiziksel altyapısının sağlamlaştırılması noktasında önemli adımlar attık. 2025 yılında da çalışmalarımızı aynı doğrultuda sürdüreceğiz.

Eğitim altyapımızı daha da güçlendirmek, öğrencilerimize modern ve güvenli eğitim ortamları sunmak için projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin eğitim sistemi için belirlediğimiz uzun vadeli hedeflere kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Yeni yılda da bu hedefler doğrultusunda daha fazla çalışarak, öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek en büyük önceliğimiz olacaktır.

Bu noktada, emeği geçen öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, velilerimize ve tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 2025 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyor, ortak hedeflerimiz doğrultusunda daha aydınlık yarınlar inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.”