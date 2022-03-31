Çavuşoğlu: 23 Nisan ve 19 Mayıs kutlamalarının devlet töreni şeklinde yapılmasını hedefliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde yaşanan sorunlar giderildikten sonra tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini belirterek, “Tam gün eğitime geçilmesini istiyorum ancak tam gün eğitim ülkemizde kullanılan bir slogandır. Tam güne geçilmesi için adımlar atılmalıdır” dedi.

Öğretmen nakil tüzüğü, öğretmenlerin ders saatleri ve okullarda altyapı konularında düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, tam güne geçilince ders sayısının artacağını, öğretmen istihdamı gerekeceğini, okullarda çocukların öğlen beslenmeleri için kafeteryalara ihtiyaç duyulacağını, bu nedenle tam güne eğitimin zamana yayılması gerektiğini vurguladı.

23 Nisan ve 19 Mayıs kutlamalarının devlet töreni şeklinde sahada yapılmasını hedeflediğini belirten Çavuşoğlu, psikolojik olarak da pandemiyi kovmak ve hayatı normalleştirmek istediklerini kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Okul yapan bağışçılarımıza teşekkür ederim”

Vatandaşlar tarafından inşa edilerek Eğitim Bakanlığına teslim edilecek okullar hakkında konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Esin Leman ve Vedat-Meral Ertüngü okullarına haziran ayında kayıt alınmaya başlanacak. Ertüngü çifti, bu lise binası için 30 milyon TL harcadı ancak onlardan KDV alıyoruz. Bu konuda düzenleme yapılması gerekiyor. Yurt dışından gelerek ülkeye yatırım yapan Yonpaş isimli şirket okul yapmak istiyor. Suat Günsel, 6 ilçede devlet okulu yapıyor, Lefkoşa’daki ilkokul faaliyete girdi. Bağışçılarımıza teşekkür ederim” dedi.

“Sendika ile birlikte şehir içi nakillerde düzenleme yapılacak”

Yeni hizmete girecek okullardaki öğretmenlerle ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Daha önce açılan münhallerle alınani öğretmenler burada işe başlayacak. Sendika ile birlikte şehir içi nakillerde düzenleme yapılacak. Olgun Amcaoğlu’nun ve benim dönemimde, 20 yılda yapılan okul sayısı kadar okul yaptık ve yeniden düzenledik. 12’nin üzerinde okul hayata geçecek” diye konuştu.

“Öğretmenlik giriş sınavı ağustosun ilk günlerinde yapılacak”

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne giriş sınavı ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, “Öğretmenlik giriş sınavı ağustosun ilk günlerinde yapılacak. Akademi sınavı kesinlikle yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Denetim kadrosunun güçlenmesini istiyoruz”

13 denetmenle binlerce öğretmen ve öğrenciyi 100’den fazla okulu denetlemeye çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, “Denetim kadrosunun güçlenmesini istiyoruz. Herkese denetmen olması için çağrı yapıyorum. Denetmen olunmasıyla ilgili yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacak” dedi.

“Yakıt ve lojman talebini haksız bulmuyorum”

Öğretmenlerin uzak yerlerle ilgili yakıt parası ve lojman talep ettiğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, “Yakıt ve lojman talebini haksız bulmuyorum ancak imkanlar dahilinde hareket edilmesi gerekir. Akaryakıt konusunda 50 poundluk destek Öğretmenler Yasası’nda vardır” diye konuştu.

“Yasaların AB ile uyumlaştırılması için çalışıyoruz”

AB’den okullara destek verilmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Yaklaşık 2 milyon Euro AB’den destek alındı. Yasaların AB ile uyumlaştırılması için çalışıyoruz. Üst kurulu kaldırma gibi bir niyetimiz yoktur” diye ifade etti.

“23 Nisan ve 19 Mayıs kutlamalarının yapılmasını istiyorum”

Pandemi döneminde eğitim kayıplarının telafisinin mümkün olmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Göreve gelince seyreltilmiş eğitimi sonlandırdım. 23 Nisan ve 19 Mayıs kutlamalarının devlet töreni şeklinde sahada yapılmasını istiyorum. Pandemiyi kovmak ve hayatı normalleştirmek istiyoruz” dedi.

“Hibrit eğitim pandemi sayesinde hayal olan gerçek oldu”

Pandemi sayesinde hayal olan hibrit eğitimin gerçek olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Okullarda altyapılar geliştirildi. Bilgisayarda ders verebilen öğretmen sayısı yüzde 20’den yüzde 90’lara çıktı. Eğitim programları kullanılmaya başlandı. Büyük bir yardımlaşma sergilenerek, imkânı olmayanlara bilgisayar sağlandı. Artık olağanüstü bir durumda hemen hibrit eğitime geçilebilir” diye konuştu.

“Tam gün eğitim bir slogandır”

Eğitimde yaşanan sorunlar giderildikten sonra tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini savunan Çavuşoğlu, “Tam gün eğitime geçilmesini istiyorum ancak tam gün eğitim ülkemizde kullanılan bir slogandır. Tam güne geçilmesi için adımlar atılmalıdır. Öğretmen nakil tüzüğü, öğretmenlerin ders saatleri ve okullarda altyapı konularında düzenleme yapılmalı. Tam güne geçilince ders sayısı artacak. Öğretmen istihdamı gerekecek. Okullarda çocukların öğlen beslenmeleri için kafeteryalara ihtiyaç duyulacak. Tam güne eğitim zamana yayılmalıdır” dedi.

“Cezaevinde olan öğrenciler abartılmasın”

113 yabancı uyruklu öğrencinin cezaevinde olmasıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Polise 216 şikâyet gitti. 80 bin öğrenci içinde 113 kişi ceza aldı. Cezaevinde olan öğrenciler abartılmasın. Dünyadaki yüzdeliklere göre alt sıralardayız. Öğrencilerden çok öğrenci kimliğiyle ülkede bulunanlar sıkıntı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

“YÖDAK incelemeyi yapacak konu takibimizdedir”

YÖDAK’da bir üyenin para karşılığı bilimsel dergilerde makale yayınlattığıyla ilgili başlatılan soruşturma hakkında açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “YÖDAK incelemeyi yapacak konu takibimizdedir” diye konuştu.

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31/03/2022 21:31