Çavuşoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü nedeniyle mesaj yayınladı.

ads ads ads ads
28/10/2021

ads
ads
ads
Çavuşoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü nedeniyle mesaj yayınladı.

Çavuşoğlu yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Kurtuluş savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, bugün bile dünyanın örnek aldığı bir mücadelenin sonucudur.  Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için elbirliği ile çalışmaktadır. 

Kıbrıs Türk halkı da Türk ulusunun onurlu mücadelesini desteklemiş, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Atatürk ilkelerini benimsemiş ve bu ilkeleri kılavuz edinmiştir. Halkımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlamış olduğu güven içinde, çağdaş ve laik değerler doğrultusunda ilerlemekte ve geleceğe umutla bakmaktadır”

28/10/2021 14:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.