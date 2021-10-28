Çavuşoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü nedeniyle mesaj yayınladı.

Çavuşoğlu yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Kurtuluş savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, bugün bile dünyanın örnek aldığı bir mücadelenin sonucudur. Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için elbirliği ile çalışmaktadır.

Kıbrıs Türk halkı da Türk ulusunun onurlu mücadelesini desteklemiş, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Atatürk ilkelerini benimsemiş ve bu ilkeleri kılavuz edinmiştir. Halkımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlamış olduğu güven içinde, çağdaş ve laik değerler doğrultusunda ilerlemekte ve geleceğe umutla bakmaktadır”

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28/10/2021 14:54