Çavuşoğlu: 294 sınıf ve oda boşaltıldı, 218 prefabrik sınıf kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okullarda 294 sınıf ve odanın boşaltıldığını, 218 prefabrik sınıfın kurulduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, prefabrik sınıfları için toplam 48 milyon 751 bin 775 Türk lirası ödeme yapıldığını kaydetti.

Türkiye’deki 6 Şubat depreminden sonra artan deprem farkındalığı ile eğitim ortamlarının güvenliği için bir dizi önlem alındığını anımsatan Çavuşoğlu, “Bu noktada, okullarımızda yapılan mühendislik testlerinin sonuçlarına bağlı olarak, güçlendirme ve yıkım kararları, tamamen mühendislerimizin verdiği raporlar çerçevesinde alınmaktadır.” dedi.

Öğrenci, öğretmen ve çalışanlarının can güvenliğinin öncelikleri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, kesintisiz eğitimin de vazgeçilmez olduğunu ve prefabrik sınıfların da bu nedenle kurulduğunu belirtti.

Deprem Komitesi raporları doğrultusunda, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 294 sınıf ve odanın boşaltıldığını aktaran Çavuşoğlu, boşaltılan sınıfların yerine toplam 218 prefabrik sınıf kurulduğunu söyledi.

Öğrenci sayısı yüksek olan okullarda ise öğrenci sayısını seyrekleştirmek amacıyla 33 adet prefabrik sınıfın kurulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, kurulan prefabrik sınıfların geçici bir çözüm olduğu vurgusunda bulundu.

Prefabrik yapılarla ilgili detaylar paylaşan Çavuşoğlu, “Prefabrik yapılarımız hakkında da bilgi vermek gerekirse, 2023 yılında 108 adet prefabrik yapıyı hizmete koyduk. 2024 yılında ise 110 adet prefabrik sınıf, öğretmen odası ve kantin okullarımıza yerleştirildi. Bu noktada, prefabrik sınıflarımızın her birini, 48 metrekare standart sınıf büyüklüğünde düzenledik ve elektrik voltajı yeterli olan okullarımızda çift, voltajı yetersiz olan okullarımızda ise tek klima ile donattık. Tüm bu bilgilere ek olarak, bugüne kadar kurduğumuz prefabrik yapılarımızın maliyeti toplamda 48 milyon 751 bin 775 Türk lirası olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, binalar tamamlandıktan sonra geçici olarak okullara yerleştirilen prefabrik yapıların “resim atölyesi, genel atölye, zümre odası, spor odası, ambar, masa tenisi odası ve kafeteryalara yardımcı yemek odası gibi çeşitli eğitsel ve sosyal alanlar” olarak değerlendirileceğini de ekledi.

Çavuşoğlu, “Ayrıca, bu prefabrik yapıları, belirleyeceğimiz üç ilçeye hizmet verecek üç gençlik kampının oluşturulmasında da kullanmayı hedefliyoruz. Bu sayede, gençlerimize çeşitli etkinliklere katılabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yeni bir alan yaratmış olacağız.” dedi.