Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için sert sözler kullandı.

Çavuşoğlu "Akıncı seçim zamanı Türkiye'yi malzeme etmeye çalışıyor. Başka konuları malzeme ederek Türkiye'ye saldırmaya çalışıyor. Bu kadar dürüst olmayan bir siyasetçiyle hayatım boyunca çalışmadım. KKTC'ye dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor" dedi. Çavuşoğlu, "İlhak da nerden çıktı, biz çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği olmazsa olmaz diyoruz. Dönüşümlü başkanlık…

Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini Rumlara karşı savunurken Hatay gibi bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor.

Bunlar KKTC ya da Türkiye’de konu mu oldu ki?

Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye’de ne de başka bir yerde çalışmadım. Bunları önümüzdeki günlerde de açıklayacağım.

Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor.

Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken neden Türkiye’ye saldırıyor bunları Kıbrıs Türk halkının iyi düşünmesi gerekiyor.

10/02/2020 12:53