Çavuşoğlu, Akıncı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme saat 10:10’da başladı. Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhuriyet Meclisinde yer alan siyasi parti liderlerinin yuvarlak masa toplantısına geçilecek. Görüşmede Kıbrıs sorunu yanı sıra bir çok konunun görüsülmesi bekleniyor.