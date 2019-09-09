Çavuşoğlu, Akıncı'yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, adada temaslarda bulunan TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla bir araya geldi.
09/09/2019
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığındaki görüşme saat 10:10’da başladı. Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhuriyet Meclisinde yer alan siyasi parti liderlerinin yuvarlak masa toplantısına geçilecek. Görüşmede Kıbrıs sorunu yanı sıra bir çok konunun görüsülmesi bekleniyor.