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Çavuşoğlu, Akıncı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, adada temaslarda bulunan TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla bir araya geldi.

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09/09/2019

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Çavuşoğlu, Akıncı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme saat 10:10’da başladı. Görüşmeden sonra  Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhuriyet Meclisinde yer alan siyasi parti liderlerinin yuvarlak masa toplantısına geçilecek. Görüşmede Kıbrıs sorunu yanı sıra bir çok konunun görüsülmesi bekleniyor.

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TAGS: mustafa akıncı, haber, kıbrıs, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
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