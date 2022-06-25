Çavuşoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erdal ve yardımcılarını kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve beraberindeki yardımcılarını kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreni kapsamında yapılan görüşmede, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Prof. Dr. Fatih Temizel yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki kabulde konuşan Çavuşoğlu, “Anadolu Üniversitesi yükseköğretimde global bir marka” ifadelerini kullandı. Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitimde dünyanın öncü kurumları arasında olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Anadolu Üniversitesinin Kıbrıs Türk halkına 40 yıldır yükseköğretim alanında çok önemli hizmetler sunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, KKTC ve Anadolu Üniversitesi arasında kurulan iş birliğinin artarak devam etmesi için Millî Eğitim Bakanlığı olarak dün olduğu gibi bugün de gereken tüm destekleri vereceklerini sözlerine ekledi.

Rektör Erdal ise, Çavuşoğlu ile var olan iş birliklerini geliştirmek ve yeni iş birlikleri oluşturmak konusunda çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi, “Anadolu Üniversitesi olarak Kıbrıs Türk halkına sunduğumuz hizmetleri geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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25/06/2022 15:41