Çavuşoğlu, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, yeryüzündeki en kutsal görevi üstlenen anneleri; karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız hoşgörü ve mutluluk kaynağı olarak nitelendirdi.

“Onlar başımızın tacı, sırtımızı güvenerek yaslayabildiğimiz en büyük destekçimiz, yol gösterenimizdirler. Annelerimiz, aynı zamanda kamuda, özel sektörde, evde, bağda, bahçede, tarlada hayat boyu üretendir de” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, annelerin çocuklarını hayata hazırlamakla kalmadığını, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve toplumun sosyal hayatına da büyük katkılar koyduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşmasına kadar geçen tarihi süreçte de annelerimiz önemli görevler üstlenmiştir. Onların büyük fedakârlıkları ve mücadelesi sayesinde, bugün halkımız, birlik ve bütünlük içinde geleceğe umutla bakmaktadır. Yaşımız ne olursa olsun sevgi ve desteğini her daim bizlerden esirgemeyen tüm annelerimizin bu özel gününü kutlar, sevgilerimi iletirim” dedi.

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08/05/2021 14:59