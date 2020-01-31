Çavuşoğlu, Atleks Sanverler Ortaokulu’nda Öğrencilere Karne Dağıttı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atleks Sanverler Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere 2019-2020 Öğretim Yılı yarıyıl karnelerini verdi.

Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Mehmet Mevlanaoğlu, öğrencilerin bugün çalışmalarının semeresini alacaklarını söyledi. Karnelerinde kırık not alan öğrencilere üzülmemeleri tavsiyesinde bulunan Mevlanaoğlu, çalışarak kırık notlarını ikinci dönemde düzelteceğinden emin olduğunu kaydetti.

Mevlanaoğlu, öğrencilere tatilde eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı da ihmal etmemelerini tavsiye etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilerin güzel bir okulda okuduğuna işaret ederek, öğretmenlerin öğrencilerin başarısı için uğraştığını belirtti.

Çavuşoğlu, çocukların başarısı için ailelerin ve öğretmenlerin emek verdiğini söyleyerek, öğretmenlere, öğrencilere, ailelere teşekkür etti.

Çavuşoğlu, “Geleceğinizi şekillendirirken ne kadar gözlem ve inceleme yapar, kitap okursanız, hedeflerinize ve ülke hedeflerine ulaşmanız o kadar kolay olur” dedi.

Bakanlık olarak hizmet için çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Birlikte başaracağız” diye konuştu.

Öğrencilere, okullarının, öğretmenlerinin ve tatillerinin değerini bilmeleri tavsiyesinde bulunan Çavuşoğlu, “Tatili fırsata çevirmeyi ihmal etmeyin, hepinize iyi tatiller” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.

31/01/2020 14:38