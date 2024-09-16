Çavuşoğlu: Basın açıklaması yapılmış olsaydı bu noktaya taşınmayabilirdi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulların bir hafta ertelenme kararının Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’na endekslendiğini ancak asıl maksatlarının öğrenciler olduğunu söyledi.

Sim TV’de konuşan Çavuşoğlu, “Okulların açılmasını neden basın açıklaması ile duyurmadınız sorusu üzerine şöyle konuştu;

UBP kurultayının bir hafta sonra olacağı bir gerçek. Her şeyi kurultaya endeksleme tehlikesi tabi ki vardı. Kendi aramızda bunu da konuştuk. Bu öngörümüz doğru çıktı. Asıl maksadımız öğrencilerdir. Toplum bunu kurultayla ilişkilendirip bu şekilde UBP’ye saldırma yönünü tercih etti. Belki bir basın açıklaması yapılmış olsaydı bu noktaya taşınmayabilirdi. Ancak Resmi Gazete’nin yayınlanması ile birlikte o kadar bir haber sitelerinde bu minvalde yer aldı. Biz bu tartışmanın pazar günü yapılması ve Pazartesi gününden itibaren sağlıklı bir şekilde açıklamanın daha da insanlara erişebileceğini düşündüğümüz için böyle bir tavır sergiledik.