Çavuşoğlu: Beklentimiz 3 Aralık’ta hak edenin hak ettiği cezayı almasıdır

İsias Otel davasını izlemek üzere Adıyaman’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BRT’de yayınlanan ’18. Saat’ programında konuşan Çavuşoğlu, davada beklentiler dışında bir süreç gelişmediğini belirterek “Beklentimiz 3 Aralık’ta hak edenin hak ettiği cezayı almasıdır” dedi.

Çavuşoğlu, şu ana kadar adaletin tecelli edeceğine yönelik beklentilerinin devam ettiğini ifade ederek “Şu ana kadar bir olumsuz görüşümüz oluşmamıştır. Mahkemelere güvenmek zorundayız. Hak edenin hak ettiği cezayı alması gerekmektedir” dedi.

Çavuşoğlu, Adıyaman’da KKTC heyeti arasında büyük bir birliktelik olduğunu da ifade ederek, Başbakan Ünal Üstel ve Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman başta olmak üzere herkesin sürece her türlü katkıyı yapmaya çalıştıklarını söyledi.