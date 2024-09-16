Çavuşoğlu: Ben okulların açılmasın gerektiğini savundum

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulların bir hafta geç açılma kararına karşı durduğunu açıkladı “Okulları açmak istemeyen bir eğitim bakanı düşünülemez” dedi.

Okulların geç açılma kararının Kamu Hizmeti Komisyonu nedeniyle alındığına dikkat çeken Çavuşoğlu şöyle konuştu:

Herkes okulları açma taraftarı idi. En başta eğitim bakanı olarak ben açma taraftarıydım. Benim görevim bu. Okulların açılmasına engel olabilecek bir eğitim bakanı düşünülemez. Okulları açmak istemeyen bir eğitim bakanı düşünülemez. Ben açılması gerektiğini savundum. Hükümet de açılması gerektiğini savunuyor ama rakamlar ortaya çıkınca ve Kamu Hizmeti Komisyonu’’ndaki süreç ve sağlık raporlarının öğretmenler tarafından alınması ihtiyacı düşünüldüğünde böyle bir dönemde 6 Şubat depremini de yaşan bir halk olarak her hangi bir çocuğun başına bir şey gelse öğretmen eksikliğine bağlı olarak sanırım bugün tartıştığımız konular çok daha basit kalırdı.