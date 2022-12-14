Çavuşoğlu: Beni eleştirenler öncelikle öz eleştiri yapsın

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kendisi hakkında dayanağı olmayan yorum yapanları öz eleştiri yapmaya davet etti.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özer Kanlı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine atıfta bulunarak “bize devredilen emaneti sağlıklı , kurumsallaşmış bir şekilde tarihini bilen nesillere devretmenin görevimizin başında olduğunu bilerek bu görevi sadece eğitimcilere yüklemek yerine hepimizin üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum.”ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklmasnın tamamı şöyle: "Son günlerde bazı çevreler tarafından tartışılan konuların başında olan MİLLİYETÇİLİK kavramı çerçevesinde, şahsım ile de dayanağı olmayan yorum yapma gayreti içine girenlerin , öncelikle öz eleştiri yapmalarının gerektiği düşüncesindeyim. Bu tartışmanın yeniden alevlenmesine vesile olan konu geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan benim için baba dostu Turgut dayımızın (Turgut Yenağralı)nın vefatı dolayısıyla sn Özer Kanlı’nın beni arayarak TMT cilerin her geçen gün hikayeleriyle kaybolduklarına dair sohbette, derlemelerin yapılamadığını konuşarak üzüntülerimizi paylaşmıştık. Bununla birlikte okullarda Kıbrıs Tarihinin yanında milli mücadele tarihini içeren bir kitap hazırlamaya çalıştığımızı ancak bakanlıkta bu işlere bakan Talim Terbiye Kurulunda üç kişinin görev yaptığını ve gecikmeler yaşandığını konuştuk. Bahse konu mücadele tarihinin kayda alınmasının çok gecikildiğini ve bunu yapma görevinin tarihçilere ait olduğunu , Bakanlıkta böyle bir kadro olmamasına rağmen azami gayret içinde olduğumuzu söyledim. Kanaatimce bu konular bu güne kadar BRT ve Tarihçiler tarafından kayda alınmalıydı görüşüne ben de katılmaktayım. Bu konuda eleştiri yapmak yerine 48 yılın nasıl geçtiğini sorgulamanın yanında kaybettiğimiz zamana zaman eklemeden elbirliğiyle çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konularda da kendimi izah etme ihtiyacı olmayan biri olarak, bize devredilen emaneti sağlıklı , kurumsallaşmış bir şekilde tarihini bilen nesillere devretmenin görevimizin başında olduğunu bilerek bu görevi sadece eğitimcilere yüklemek yerine hepimizin üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum."

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14/12/2022 11:11