Çavuşoğlu: Bizim sınıflarımız konteyner değil, prefabrik sınıftır!
16/09/2024
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sim TV’de katıldığı bir programda gazetecinin “Konteyner sınıf” söylemine tepki gösterdi “Konteyner değil prefabrik sınıftır” dedi.
Çavuşoğlu, prefabrik sınıfların detayları şöyle anlattı;
Konteyner sınıflara biz prefabrik sınıflar diyoruz. Literatürdeki karşılığı prefabriktir. Konteyner, TIR’ların üzerine yüklenen 3’e 7 metre olan kapalı bir kutudur. Oysa bizim prefabrik sınıflarımız 48 metre kare, sınıf yüksekliğinden daha yüksek. 3.20 metre yüksekliğinde, 6 pencereli, 2 klimalı sınıflardır. Prefabrik sınıfları konteyner sınıf diye isimlendirmek öncelikle doğru değildir.
Prefabrik sınıflar kalıcı değildir. Geçicidir.
Prefabrik sınıflara küçümseyici değil çözüm modeli olarak bakın.16/09/2024 15:43