Çavuşoğlu: Bizim sınıflarımız konteyner değil, prefabrik sınıftır!

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sim TV’de katıldığı bir programda gazetecinin “Konteyner sınıf” söylemine tepki gösterdi “Konteyner değil prefabrik sınıftır” dedi.

Çavuşoğlu, prefabrik sınıfların detayları şöyle anlattı;

Konteyner sınıflara biz prefabrik sınıflar diyoruz. Literatürdeki karşılığı prefabriktir. Konteyner, TIR’ların üzerine yüklenen 3’e 7 metre olan kapalı bir kutudur. Oysa bizim prefabrik sınıflarımız 48 metre kare, sınıf yüksekliğinden daha yüksek. 3.20 metre yüksekliğinde, 6 pencereli, 2 klimalı sınıflardır. Prefabrik sınıfları konteyner sınıf diye isimlendirmek öncelikle doğru değildir.

Prefabrik sınıflar kalıcı değildir. Geçicidir.

Prefabrik sınıflara küçümseyici değil çözüm modeli olarak bakın.