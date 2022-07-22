Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul’da görüştü.

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22/07/2022

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Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul’da görüştü.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle, tahıl krizi çözülüyor. Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, bugün İstanbul'da Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalanacak.

İmza töreninde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulunacak.

Anlaşma öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dolmabahçe Çalışma Ofisinde görüştü.

22/07/2022 15:40
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TAGS: Çavuşoğlu, BM, Guterres,
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