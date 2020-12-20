Çavuşoğlu: Bugünlere, aziz şehitlerimizin yılmaz direnişi sayesinde ulaştık

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Kanlı Noel” olarak tarihe geçen 21 Aralık 1963’ün Kıbrıs Türk halkının saldırıya uğradığı gün olduğuna işaret ederek, bu dönemdeki Rum saldırıları nedeniyle 103 Türk köyünde yaşayan insanların evlerini terk etmek zorunda kaldığını, bir kez daha köylerine dönemediğini ve uzun yıllar boyunca göçmen durumunda yaşamak zorunda kaldığını belirtti.

Çavuşoğlu yayınladığı Şehitler Haftası mesajında, Kıbrıs Türk halkının tüm zorluklara rağmen birbirine kenetlenerek, büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini, özgürlüğüne, kimliğine yönelik saldırılara karşı yılmadan direndiğini vurguladı.

Çavuşoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Halkımız, bu uzun soluklu ve zorlu mücadele sonunda kendi egemen devletini kurmuştur. Bugünlere, kısıtlı olanaklarla mücadele vererek, canları pahasına halkımızı koruyan aziz şehitlerimizin yılmaz direnişi sayesinde ulaştık.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anar, şehitlerimizin önünde saygıyla eğilirim.”

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20/12/2020 12:32