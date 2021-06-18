Çavuşoğlu: Çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA'DA DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

ads ads ads ads
18/06/2021

ads
ads
ads
Çavuşoğlu: Çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

 TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla’yla da bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), Kosovalı ve KKTC'li mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştüğünü kaydederek "Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliğinin tanınması için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Gervalla ile görüşmesine ilişkin de "Karma Ekonomik Komisyon sürecini canlandırmak ve iş birliğimizi her alanda daha da ilerletmek istiyoruz." mesajını paylaştı.

18/06/2021 15:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Mevlüt Çavuşoğlu, Tahsin Ertuğruloğlu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.