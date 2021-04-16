Çavuşoğlu: Cenevre'de yeni bir müzakere başlamıyor

Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Burada birçok konuyu değerlendirdik. Ziyaretlerin ve toplantılarımızın amacı BM toplantısı öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirmek. Görüşmelerimiz verimli geçiyor

Rum-Yunan ikilisi çözüm istermiş gibi gözükürken Kıbrıs Türkü'nün eşitliğini reddetti.İmkansızı dayatmanın sebebi ne? Birilerinin bunu Türkiye ve KKTC'ye anlatabilmesi lazım. Federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi söylemek isteriz. Tüm taraflar için kazan-kazan çerçevesi ortaya koyuyoruz. Türk tarafı federal çözüm için gereken çabayı gösterdi. Kalıcı ve sürdürülebilir bir vizyon ortaya konmalı.

Biz eşit, anlamlı yeni bir müzakere süreci başlatılmasını istiyoruz.

Cenevre'de 5+1 formatındaki toplantı gayrıresmidir. Bir zemin aranabilir mi buna bakacağız. Sonuç ne olursa olsun Türkiye olarak her zaman KKTC halkının yanında olacağız.

Atina'da 'planlı' provakasyon

"Dendias'ın Ankara ziyaretini önemli bir görüşme olarak gördük. Kendisiyle kapsamlı toplantılar yaptık. Ortamı yumuşatma fırsatı olarak düşündük. Basın toplantısı kısmına gelindiğinde, öncesinde "tartışma yaratacak konulardan uzak duracağız" denilmişti. Sayın Dendias gerçek dışı sözler söyleyemeye başladı. Gerçek dışı ithamlarla ülkemizi suçladı.

"Dendias haddini aştı, gerekli cevabı verdim"

Biz ev sahibi olarak gereken nezaketi gösterdik. Basın toplantımızda her söylediğimiz yapıcıydı. Dendias haddini aştı bende gerekli cevabı verdim. Biz Sevilla haritasını paçavraya çevirdik, o haritayı kabul etmeyiz.

Sürekli Avrupa Birliği diyerek bir çözüm bulunamaz. Bu sorunları ancak bir çözeriz, diğerleri ancan sizi kışkırtır. İki komşu olarak beraber çözüm yolları bulmamız gerekiyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü daha yapıcı açıklamasını not ettim.

"AB, KKTC ve Kıbrıs Türk halkını yok sayıyor"

AB, KKTC ve Kıbrıs Türk halkını yok sayıyor. Ne olursa olsun Rum kesimini hep destekliyor. Böyle olursa da KKTC'nin AB'ye güvenmemesini anlamamız lazım. Biz KKTC'yi kimseye muhtaç bırakmayız. AB dürüst arabulucu olmak istiyorsa objektif ve dengeli yaklaşması lazım.

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16/04/2021 18:45