Çavuşoğlu: Çiftçiler, ödeme yapılacağını bildikleri halde eylem yaptılar

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan Manşet + programında önemli açıklamalarda bulundu.

Nazım Çavuşoğlu, Çiftçiler Birliği’nin dün gerçekleştirdiği eylemin siyasi olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, bu hafta küçükbaş ve doğrudan gelir desteğinin Cumadan önce ödeneceğinin açıklanmasına rağmen eylem yapıldığını belirterek, “Traktörle Lefkoşa’ya gelmek yerine beni arasalardı gelme ihtiyaçları olmayacaktı” dedi.

Doğrudan gelir desteğinin ödenmesinin geciktiğini ancak Nisanın ilk haftasının ödeneceğinin duyurulduğunu anlatan Çavuşoğlu, “Maliye Bakanlığına uyarı yapmıştık. Bu hafta küçükbaş ve doğrudan gelir desteğinin ödemesi cumadan önce yapılacağı açıklanmıştı” dedi.

Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamaya rağmen eylem yapılmasının düşündürücü olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Hedef kitlenin yanlış yönlendirilmesini takdir edemiyorum ve eylemlerini selamlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, göreve geldiğinde Tarım Bakanlığı bütçesindeki rakamların belli olduğunu belirterek, “Çiftçiler Birliği, eylemi şimdi değil bütçe belirlenirken yapılmalıydı” dedi.

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin, ‘Hükümetin, tarım politikası yoktur’ diye açıklama yapmasının sadece siyasete yeni başlayanları etkileyebileceğini savunan Çavuşoğlu, “Yaptığımız ve eleştirilen tarım master plana kimler katkı koydu’ diye sordu.

Çavuşoğlu, Master Planı, sadece çiftçiye para verme olarak görmenin yanlış olduğunu vurguladı.

Tarım Bakanlığının sadece üreticiyi değil aynı zamanda tüketiciyi de düşünmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, “Salatalığın 1 TL düştüğünü gören çitçiler birliği başkanı tüketiciyle hiç karşılaşmadı galiba. Salatalığın kilosu 17 TL’ye çıktığında ne yapıyordu?” diye sorguladı.

Çavuşoğlu, karpuz ve kavun ithalatı izninin bu yıl geçmiş yıllara göre daha erken kapatıldığını ve daha az ithalat izni verildiğini aktardı

Çiftçilerin eylemlerini desteklemeye devam edececeklerini ancak çiftçileri kullananlara gereken cevabı verececeklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Çiftçilere desteği savunuyorum. Doğrudan gelir desteklerini artırmak için mecliste ve komitelerde girişimler yaptım 24 milyon TL artırdım. Eylem yaparken seracıları hayvancıların da haklarını savunduklarını bahsedenler, onlara para var bize niye yok dedi” ifadelerini kullandı.

Eylemin mantığının anlaşılmadığından bahseden Çavuşoğlu, “Siyasi bir eylemdir çiftçilerin eylemi değildir. Tarım politikası, Lefkoşa’ya traktör sürmekle olmaz. Tarım politikaları varsa ortaya koysunlar. Kendileri herşeyi biliyormuş başkası bilmiyor gibi davranmasınlar. Üreticilerin emeklerine her zaman saygı duyarım” dedi.

Gelir desteğinin devam etmesi ve artırılması gerektiğini savunan Çavuşoğlu, “Bilmeyen ve söylemeyen yok. Mesele kaynağını oluşturmaktır. Şartlar buna imkan vermiyor” şeklinde konuştu.

Tarım Bakanlığının bütçesi belirlenirken, meclis alt komitesinde ‘Bütçeyi artırmayacaksanız tarım bakanlığı bütçesini ret edin’ şeklinde davrandığını dile getiren Çavuşoğlu, “Çiftçilerin o zaman benimle yanımda yürümesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.

TÜK’ün Türkiye’ye olan 12 milyon Dolar borcunu sildirdiklerini ve Türkiye yetkililerinin de borcun silindiğini söylediklerini anlatan Çavuşoğlu, “Çiftçilerin böyle bir borçtur diyerek inkar etmesi ne kadar doğrudur” diye sordu.

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14/04/2021 10:56