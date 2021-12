Çavuşoğlu: Çoklu, parçalı hükümetler güçlü olamaz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP’nin erken genel seçimde tek başına iktidar olmasının hedefleri olduğunu, bunun için çalıştıklarını ancak kendisinin tek başına iktidar yerine ‘güçlü iktidar’ söylemini benimsediğini söyledi.

İster tek başına isterse koalisyon olsun, hükümetin güçlü olmasının önem taşıdığını ifade den Çavuşoğlu, çoklu parçalı iktidarların güçlü olamayacağını, bunu geçen hükümet döneminde deneyimlediklerini kaydetti.

Geçen hükümet dönemi ortaklarının bazı milletvekillerinin yardım etmemesi nedeniyle Meclisi kapatamadıklarını, açamadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Tek başına iktidarlarda da ‘güçlü hükümet’ olmak önemlidir. Tek başına olduğunuzda güçlü olamayıp, koalisyonda güçlü bir iktidar olunabilir” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Maliyeden 100 milyon TL daha almamız lazım”

Hayvancılık sektörüne destek amacıyla ayrılan 256 milyon TL’nin rahatlama getirdiğini ancak döviz artışı nedeniyle yeterli olmadığını anlatan Çavuşoğlu, “Bu rakamlar ödediğimiz günün rakamlarıydı. Bütçemizden öngörülenden daha fazla ödedik. Arpayı 6 TL’ye satmamız gerekirken 2 TL’ye satacağız. Bugünkü kurlara göre ayda 60 milyon TL sübvanseye edeceğiz. Sektörleri ayakta tutmak için uğraşıyoruz. Üreticileri yaşatmaya çalışıyoruz. Maliyeden 100 milyon TL daha almamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 50’ye varan kâr marjları doğru değil”

Çiğ süte zam yapılınca süt ürünlerinde de artış olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Üretici ve hayvancıyı denetlerken, satış zincirlerinde de denetim yapılmalı. Hellimin fiyatı arttı. Yüzde 50’ye varan kâr marjları doğru değil” şeklinde konuştu.

“Devletin malını korumak adına iş araçlarını dizdik”

Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Erhan Arıklı ile Sanayi Bölgesinde yaşanan arazi krizi hakkında konuşan Çavuşoğlu, “Sanayi Bölgesinde elimizden alınıp özel bir kişiye verilmek istenen arazi konusunda devletin malını korumak adına iş araçlarını dizdik. Sınırları belirlemek için dikilen kazıkları söktük. Jeoloji Dairesi’ni bu şekilde toplum menfaati adına koruduk. Jeoloji Dairesi halen oradadır” dedi.

“Kuzeydeki et fiyatları da güneyden ucuz oldu”

Kısa süre öncesine kadar etin Güney Kıbrıs’ta daha ucuz olduğunu ancak dövizin artmasıyla durumun tersine döndüğüne dikkat çeken Çavuoğlu, “Güneyde et 8-9 Euro, bizde 110-130 TL. Et konusunda da bizim taraf daha ucuz. Euro yükseldikçe, vatandaşımız güneyden değil Rumlar kuzeyden et satın almaya başlayacak” dedi. Çavuoğlu, Euro’nun yüksek seyrettiği dönemlerde güneyden et kaçakçılığı yapılamayacağını kaydetti.

“Arpaya 300 milyon TL vereceğiz”

Geçen yıl ülkenin kurak geçmesiyle hayvan yemi üretimi konusunda sıkıntı yaşandığını anlatan Çavuşoğlu, “Geçen yıl kurak geçmesiydi tarımcı bayram havası yaşayacaktı. Navlun ücretleri dünyada arttı. İthal arpaya 300 milyon TL vereceğiz. Geçen yıl ihtiyacın ancak yüzde 30’u oranında arpa üretebildik” şeklinde konuştu.

“Türk parası değer kaybettikçe mazot parası eriyor”

Türk parası değer kaybettikçe çiftçiye verilecek mazot parasının eridiğini anlatan Çavuşoğlu, “Çiftçiler mazot, gübre ve kuraklık parası bekliyor. Maliyeden 40 milyon TL alacağımız var. Türk parası değer kaybettikçe mazot parası eriyor” dedi.

“Narenciyede sorun yok”

Narenciye ihracatında bu yıl sorun olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Narenciyede bir ara tıkanıklık olmuştu, daha sonra ise piyasası oluştu. Başta zarar edilecek gibi bir durum vardı ancak kurların artmasından dolayı satış kolaylaştı, yeterli iyi de ürünümüz var. Mesela geçen yıl 40 bin ton olan King mandalina üretimi bu yıl 50 bini tonu geçti. Cypfruvex olarak kendimizi yeniledik, piyasayı düzenleyici çalışmalar yapıyoruz. Diğer tüccarlar ciddi bir mal alışına girdi. Mandalina ve portakalda sorun yok.” şeklinde konuştu.

“Patatesi tüccar 1.5 TL’den alırken, biz 2 TL’den aldık”

Yağmur sezonu olduğundan dolayı patatesin tarladan toplanmasının zor olduğunu bu nedenle fiyatın yükseldiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Patates 8-10 TL arasında satılıyor. Tüccar 1.5 TL’den alırken, biz 2 TL’den aldık. Yağmurdan dolayı söküm zor bu nedenle fiyatı yüksek” dedi.

“Hellim ihracatında sıkıntılar aşılmaya başlandı”

Hellim ihracatı konusunda sıkıntıların aşılmaya başladığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Pandemiden dolayı Arap ülkelerine ihracat durmuştu, sıkıntı yaşıyorduk ama bu sıkıntılar aşılmaya başlandı. Yeniden ihracat başladı” dedi. Nazım Çavuşoğlu, hellim tescilindeki sıkıntıları aşmak için de girişimlerinin sürdüğünü vurguladı.

“Alım gücünü artırmak için Türkiye ile görüşmek lazım”

Hükümetin alım gücünü artırmak için devletin gümrük vergilerinden feragat etmesiyle ilgili talepler konusunda gelen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, “Devletin aldığı vergiler düşürülse bile kur farklarından dolayı alım gücü yükselmeyecek. Alım gücünü artırmak için insanların gelirleri artırılmalı. Bu konuyla ilgili Türkiye ile görüşmek lazım” şeklinde konuştu.

“Tek başına iktidar yerine güçlü iktidar söylemini benimsiyorum”

UBP’nin tek başına iktidar söyleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında değerlendirme yapması istenen Çavuşoğlu, “Tek başına elbette hedefimizdir ve onun için çalışıyoruz ancak tek başına iktidar yerine ‘güçlü iktidar’ söylemini benimsiyorum. Parçalı bir iktidar güçlü olamaz. Bunu deneyimledik, geçen hükümet dönemi ortaklarımızın bazı milletvekillerinin yardık etmemesi nedeniyle Meclisi kapatamadık ve açamadık. Tek başına iktidarlarda da ‘güçlü hükümet’ olmak önemlidir. Tek başına olduğunuzda güçlü olamayıp, koalisyonda güçlü bir iktidar olunabilir” ifadelerini kullandı.

“UBP, İskele’de 3 vekili rahat çıkarır”

İskele bölgesinde UBP ve CTP dışında üçüncü bir partinin milletvekilinin seçilip seçilemeyeceği hakkındaki görüşü sorulan Çavuşoğlu, “İskele bölgesinde seçimler çetin olur. İskele’de 5 milletvekili var. UBP, 3 vekili rahat çıkarır. Diğer partilerin performansına göre UBP 4 olabilir. CTP dışında bir parti daha vekil çıkarabilir. Ben 3 UBP ve iki diğer partiden birer tane vekil olarak görüyorum” dedi.

19/12/2021 12:39