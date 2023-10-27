Çavuşoğlu: CTP halka geçmişindeki başarısızlıklarını unutturmaya çalışıyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a rest çekti “Kendi döneminde okullar için ne yaptın açıkla. Biz senden 10 kat fazla iş yapmadıysak senden özür dileyeceğim” dedi.

BRT’de Pembe Paşaoğluları'nın sorularını yanıtlayan Nazım Çavuşoğlu, Erhüman’ın topumun unutkanlığına sığındığını, kendisinin başbakan olduğu hükümetin kitap dahi basamadığını savundu.

Erhürman’ı kendi hükümeti döneminde kadar okul yaptığını veya okullara ne gibi katkı sağladığını açıklamaya davet eden Çavuşoğlu “Eğer biz ondan 10 kat daha fazla yapmamışsak özür dileyeceğim kendisinden.” dedi.

Nazım Çavuşoğlu’nun konuşması şöyle:

Gerçekten hepsine günaydın diyorum. Yani uyanmışlar ve açıklama yapıyorlar biz yıllardır bunları söylüyoruz. Ve yıllardır her göreve geldiğimizde tüm dönemlerden fazla tamirat, tadilat ve yeni okul kazandırıyoruz sisteme.

“Topumun unutkanlığına sığınarak açıklamalar yapıyorlar”

Sayın Tufan Erhürman, Gazimağusa TMK’da mermerin çatlayan düşmesi veya düşürülmesiyle ilgili açıklama yapmış. Yani aslında her hükümet döneminde okullara bu kadar ilgi gösterilmiş olsaydı şuanda bu tartışmaların yüzde 90’ı olmazdı. Örneğin CTP’nin hükümet olduğu dönemlerde Tufan hoca şu açıklamayı yapabilmesi lazım kendi döneminde kaç metre seramik döşendi, kaç metrekare sıva yapıldı, kaç sınıf, okul yapıldı, kaç metre internet kablosu çekti, kaç tane akıllı tahta getirdi, kaç okul boyadı bunları söyleyebilmesi gerekiyor.

Ama söyleme cesaretleri yok sadece topumun unutkanlığına sığınarak bu tip açıklamalar yapıyorlar. Ben söyleyeyim Tufan hocanın hükümetin başı olduğu dönemde 1 tek okul projesi yapıldı inşaatını da biz yaptık. Yani bir metre internet kablosu çekilmedi. 1 adet akıllı tahta okullara kazandırılmadı. Beşli çok cüzi 5-10 metrekare sıva yapıldı. 1 metre kare seramik döşemesi yoktur. Toplamda 2 sınıf yaptıklarını hatırlıyorum. O yüzden bizim 13 okul yaptığımız dönemde 10 binlerce metrekare parke döşediğimiz bir dönemde 10 binlerce metrekare sıva yaptığımız bir dönemde binlerce metrekare seramik ve mermer değiştiğimiz dönemde bunu söyleyebilmek için gerçekten geçmişi hiç hatırlamamak gerekiyor. Belli ki CTP de halka geçmişindeki başarısızlıklarını unutturmaya çalışıyor ve okul aile birliklerinin üzerine yükü attığımız gibi söylemleri gerçekten bir akıl tutulmasıdır.

“Kitap bile basamadılar…”

Kendileri hükümet oldukları dönemlerde bu çocuklara kitap bile basıp verememiş bir hükümettir.

Kitapları bile basıp verememiş bir hükümetin mensupları veyahut başbakanı nasıl olur da şimdi biz yükü okul aile birliklerine aktardığımızı söyleme cesaretini gösterir. Gerçekten ülkemizin geçmişini hatırlayanlar bunu okuduğunda sadece tebessüm eder. Nasıl olur da kendisi de bu kadar unutkan olabilir. Bunları kabul etmek onun için siyasi bir artıdır ama unutturmamız gerekiyor.

Tufan Erhürman kendi hükümeti döneminde bu ülkeye ne kattı buradan açıkça davet ediyorum kendisini ne kadar okul yaptı kaç metrekare sıva attı kaç metre seramik döşedi kaç metre internet kablosu çekti hangi okula internet bağladı hepsini açıkladı hepsini açıklasın. Kitapları okullara ne zaman verdi kaç kutu temizlik malzemesi aldı hepsini açıklasın.

Eğer biz ondan 10 kat daha fazla yapmamışsak özür dileyeceğim kendisinden.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ne demişti?