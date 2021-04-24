Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Başsağlığı Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın babası Rüstem Tatar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kıymetli babası, Kıbrıs Türk halkına değerli hizmetlerde bulunmuş Rüstem Tatar’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere KKTC halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.

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24/04/2021 11:35