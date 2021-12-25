Çavuşoğlu, Cypfruvex’i ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd’yi ziyaret etti.

Cypfruvex’in kendi kaynakları ile son teknoloji bir paketleme tesisine sahip olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu “Bir bakan ya da milletvekili olarak değil, bu ülkede üretime inanan bir insan olarak, gururluyum ve mutluyum” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

Bir bakan ya da milletvekili olarak değil, bu ülkede üretime inanan bir insan olarak, gururluyum ve mutluyum.

Cypfruvex 40 yıl aradan sonra tamamen kendi kaynakları ile son teknoloji bir paketleme tesisine sahip oldu.

Bunu, kurumumuzun insanı, yöneticileri ve bu ülkenin üreticileri başardı. Doğru yönetir, kaynaklarımızı doğru kullanırsak, gelişimin, değişimin önünde hiçbir engel duramaz. Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Erdoğan Şanlıdağ ve ekibi ile sürekli temas içerisinde olduk. Onlar inandı, biz destekledik, birlikte çalıştık ve bugün, sarı altın narenciye için çağdaş, dünya standartlarında bir paketleme tesisine sahip olduk.

Şimdi, ürünümüzü pazarlama alanlarında daha rahat, daha hızlı, daha verimli hareket edebileceğiz. Paketleme tesisimiz ile birlikte, daha hızlı paketleme ve daha ucuz maliyetlere sahip olacağız.

Narenciye, tüm ürünleri ile bu ülkenin dışa açılan en önemli ihraç ürünü. Tarım bakanlığı yaptığım dönemlerde, bir çok ürün yeni üretildi, yurt dışına ilk kez pazarlandı.

Şimdi de, narenciyede yeni bir yol yürüme, ürün geliştirme, çoğaltma ve pazarlama dönemi. Dünyanın en iddialı narenciye ürünlerini üreten Güzelyurt- Lefke üreticisi, şimdi ona yakışır bir paketleme tesisine sahip. Emeği geçen, inanan, bizlerle uyum içerisinde çalışarak üretici için kurduğumuz bir hayali gerçeğe çevirmemize katkı koyan herkese teşekkür ederim.

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25/12/2021 12:04