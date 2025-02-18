Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor.

Erkut Şahali: "Sorduğumuz Her Soruya Yazılı ve Belgeleriyle Cevap Vermek Zorundasınız"

İlk olarak söz alan CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Kurumların Yönetim Kurulu Üyelerinden Hükümet Ne Bekler” konulu güncel konuşma yaptı. Meclis'in denetim günü olan salı günü Bakanlar Kurulu toplantısı yapılmasını eleştiren Şahali, soruların cevap beklediğini ifade etti. Şahali, "Sorduğumuz her soruya yazılı ve belgeleriyle cevap vermek zorundasınız.” dedi.

Hükümetin, Toprak Ürünleri Kurumu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu gibi kurumların yönetilmesi için kendi yetkilerini kendi atadığı yönetim kurullarına devrettiğine işaret eden Şahali, bu kurumlardan biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin çok ciddi bir mali ve idari kriz içerisinde olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi kurumu yönetecek kişilerin belli başlı özelliklere sahip olması gerektiğine işaret eden Şahali, “Böylesine önemli kurumların başına ‘siyaseten de yıpratmış oluruz’ diye mi atama yapıyorsunuz?” diye sordu.

Şahali, el birliğiyle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ayağa kalkması ve ülkedeki tüm yükseköğrenim kurumlarının itibarının yeniden tesis edilmesi konusunda bir kararlılık gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Şahali ayrıca Serbest Liman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Toprak Ürünleri Kurumu’nun yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Çavuşoğlu: "DAÜ’nün Gerilemesini Sadece Yönetim Kuruluna Bağlamak Doğru Değil"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, Şahali’nin ortaya koydu görüşlerin “Liyakat ve beceri"ye ilişkin kısmına katıldığını belirterek, "Yönetim kuruluna atanacaklarda bilgi ve becerinin esas olması gerektiği konusunda mutabıkız.. Burada, tabii ki de yönetim kuruluna atanan kişilerin aldıkları kurumu daha ileriye götürmeleri gerektiğinin altını birlikte çizebiliriz.” dedi.

Çavuşoğlu, “Devletin imkanları sayesinde DAÜ bugün batmamıştır. DAÜ’ye bu ülkenin kaynaklarından hep birlikte fedakarlık yaptık. Sendika ve rektörlüğün bize sunduğu reçeteyle birlikte hükümet üstüne düşen her şeyi fazlasıyla yapmıştır. ” şeklinde devam etti.

Nazım Çavuşoğlu, DAÜ’nün dostu olduklarını ve yaptıkları fedakârlıklarla bunu gösterdiklerini söyledi. “Bu konuşmaların içerisinde tek duygu, düşünce ve hedef DAÜ’nün ileriye gitmesidir.” diyen Çavuşoğlu, üniversitenin gerilemesini sadece yönetim kuruluna bağlamanın doğru olmayacağını kaydetti.

Kurumların yönetim kurullarına atamalarda mesleki beceri arandığını ve oralara atanan insanların, bu işleri yürütebilecek durumda olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Hükümet doğru atadı, size göre yanlış atadı söylemleri bizi geçmişte de bir yere götürmemişti. Birbirimizi suçlayarak da bir yere götürmemişti. Gerçekleri bu kürsüde birlikte ifade edebilmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, yerinden söz alarak “Vakıf Yöneticiler Kurulu’na doğrudan müdahale hakkınız vardır.” diyerek atanan kişilerin kriterleri konusunda eleştirilerde bulundu.

- Çavuşoğlu: "DAÜ’nün gerçeklerini ve sorunları burada bile konuşamıyoruz.."

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yeniden söz alarak yönetim kurulu üyeleri konusunda eleştirileri yanıtladı. Çavuşoğlu, "DAÜ’nün gerçeklerini ve sorunları burada bile konuşamıyoruz.. Eski hocalarımızın maaşı kaç para biliyor musun? 450 bin TL.. Maaşlarında düzenlemeye gidilen akademisyenlerle davalık olduk..” dedi.

Çavuşoğlu, bu geçici süreçle ilgili toplantı yaptıklarını ve kendilerinden istedikleri yasal düzenlemeleri eksiksiz yerine getirdiklerini söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, DAÜ konusundaki diğer çalışmalara değinerek, eleştirilere yanıt verdi.

Fikri Toros: "DAÜ Tıp Fakültesi Uluslararası Akreditasyon Aldı"

Toros, Besim ve Özuslu yerinden söz aldı. CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, yerinden söz alarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bir süreden beri Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu nezdinde uluslararası akreditasyon almak için çok önemli ve kararlı yapıcı çalışmalar yürütmekte olduğunu söyledi. Toros, “Bu çalışmalar dün olumlu bir şekilde netleşmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi, uluslararası akredite olmuş bir tıp fakültesidir.” ifadesini kullandı.

Filiz Besim: "Maaş Tartışması Yapmanız Gerçekten Üzücüdür"

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim de yerinden söz alarak, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin uluslararası akreditasyon almasını gönülden tebrik etti. Maaş tartışması konusunda eleştirilerde bulunan Besim, “Maaş tartışması yapmanız gerçekten üzücüdür. Her seferinde bu kürsüde konuları çarpıtıp, tartışmayı aynı yere getiriyorsunuz.” diye konuştu.

Sami Özuslu: "Voleybol Hocası Türkiye'ye Alınmadı''"

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da yerinden söz alarak, Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’nin hem kız hem erkek voleybol takımlarının Samsun'daki Türkiye finallerine gitmeye hazırlandığını ancak hocalardan birinin Türkiye'ye alınmayan Kıbrıslı Türklerden olduğuna işaret ederek, bakanlığın bu konuda ne yaptığını sordu.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yeniden söz alarak, her ülkenin kendi yasalarına göre sakıncalı bulduğu ve yahut da ülkesine girmesini uygun bulmadığı kişilerin olabileceğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Bunun kendi hakları olduğuna dair bir bilgi hepimizde oluştu. Gelinen aşamada diğer, içeri giremeyenler gibi bu bahse konu hocanın da içeriye neden giremediğini ve içeriğinde neler olup olmadığını bilmiyorum. Ben tabii ki bu hocanın öğrencilerimizin başında gitmesini arzu ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, “Umut ederim ki bu sorun çözülür ve bu tartışmalar da ülkenin gündeminden düşer.” ifadesini kullandı.

Hüseyin Çavuş: "Hükümet Olarak Kurumlara Önem Veriyoruz"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da söz alarak,“hükümet olarak kurumlara önem verdiklerini belirtti. Kurumların daha sürdürülebilir, şeffaf ve profesyonel bir yapıya kavuşup, kendi görevlerini yerine getirebilmesi için ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydeden Çavuş, Koop-Süt ve Binboğa’da yapılan düzenlemeleri buna örnek gösterdi.

Koop-Süt ve Binboğa’da yönetim kurullarında değişiklik yapıldığını, SÜTEK’in mevcut borçlarının tamamen ödendiğini kaydeden Çavuş, Toprak Ürünleri Kurumu’nda ise bir yıl içerisinde 14 milyon dolarlık ve 50 milyon TL'lik borç ödediklerini, bu yılın ilk çeyreğinde de tüm borcu ödeyeceklerini anlatarak, hükümetin sözünün arkasında durduğunu söyledi.

Çavuş, “Hükümetin yönetim kurullarını gözden geçirerek, sürdürülebilirliği açısından yoluna devam ettiğini” kaydetti.

- Ayşegül Baybars: "Bu ülkede trafikte birbirini döven, birbirine toleranssız davranan insanlar da yoktu​"

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Yol Güvenliği, Yapı Güvenliği, Çevre Güvenliği Sorunları ve Bunlardan Bizi Korumayan Hükümet” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Ülkede son yıllarda giderek artan sorunların artık toplumun her kesimine sirayet ettiğini söyleyen Baybars, “Bu ülkede trafik diye bir sorun yoktu. Trafikte yaratılan kaos yoktu. Bu ülkede trafikte yaratılan, yol güvenliği ile ilgili yaratılan zafiyetin dışında trafikte birbirini döven, birbirine toleranssız davranan insanlar da yoktu.” dedi.

Baybars, bu ülkede cinayet, tecavüz, istismar gibi olayların bu kadar fazla işlenmediğine işaret ederek, “Bu ülkede güvenli bir şekilde yaşıyorduk. Kapılarımızı ve arabamızı kilitlemiyorduk. Bu Ada'da her türlü ambargoya, her türlü tanınmamışlığa rağmen mutluyduk ve huzur içinde yaşıyorduk. İnsanımız kendi ülkesine yabancılaşmış değildi.” şeklinde konuştu.

Kendi ülkesine yabancı bir toplum yaratıldığını savunan Baybars, “İnsanların bu ülkede yaşarken yollarda ölmesine ve iş güvencesiz çalışmasına sebebiyet verdiniz.” dedi. Karpaz’da eşeklerin öldürülmesinin bir “vahşet” olduğunu belirten Baybars, eleştirilerde bulundu. Baybars, Karpaz eşeklerinin korunması konusuna değinerek ayrılan kaynağın yeterli olmadığını ifade etti. Ayşegül Baybars, “Bu ülkede insanların, hayvanların huzurunun kalmamasının sebebi, sizin yönetim politikalarınızın birbiriyle eşgüdüm içerisinde olmamasıdır.” ifadesini kullandı.

Yol güvenliği ve trafikle ilgili sorunları gündeme getirdikleri konulardan bir tanesi olduğunu kaydeden Baybars, deprem ve yangınlarla ilgili riskler konusuna da değindi. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Baybars, insanların kendi ülkesine yabancılaştığını savundu.

- Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yeniden söz alarak eleştirilere yanıt verdi. “Baybars’ın ifade ettiği hassasiyetler, aynı zamanda hükümetin de hassasiyetleridir.” diyen Çavuş, eksikleri gidermek için çalışma yaptıklarını kaydetti. Yol güvenliğiyle ilgili çalışmalara değinen Çavuş, “Beş yıl içerisinde yapmış olduğumuz yollar ortadadır.” dedi.

Karpaz’da yaşanan olayı kınadığını ifade eden Çavuş, eşeklerin güvenliğiyle ilgili birçok çalışma yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini söyledi.

- Şahiner

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de “Göstergeler Nüfusumuzun Kaç Olduğunu Söylüyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

“Yollar çift şerit, yolsuzluklar maşallah dört şerit...” diyen Şahiner, ülkede işlerin yerinde gitmediğini dile getirdi. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Şahiner, nüfusun bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Kalkınma planıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Şahiner, “Bir sürü başlıktan, bir sürü veriden nüfusun kaç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yani yeni bir ülke keşfetmiş olsanız, nüfus sayımı yapmadan bazı tüketim özelliği rakamlarına göre nüfusu tahmin etme şansınız vardır.” diye konuştu.

Şahiner, hatalı hazırlanan katı atık çöplük ihalesini ‘devlete çok ciddi mali mükellefiyet getirecek diye’ ısrarlı itirazları neticesinde iptal ettirebildiklerini söyledi. “Biz bu ülkede bugün çıkan çöpe göre nüfuzumuzu hesaplayacak olursak, nüfus 1.2 milyondur…” diyen Şahiner, benzer şekilde düşünülürse, su tüketim miktarının da nüfus konusunda fikir verebileceğini dile getirdi.

Salahi Şahiner, “Gerçek nüfusu kabul etmeden hiçbir şekilde trafikte düzenleme yapamazsınız veya yapacağınız düzenlemeler amacına hizmet etmeyecek. Doğru olmayan nüfus verileriyle birlikte yeni yapılacak bir hastanenin yatak sayısının kaç olması gerektiğini bilmeyeceksiniz ve ne kadar suya ihtiyaç olduğunuzu hesaplayamayacaksınız.” ifadesini kullandı.

Şahiner, bütün göstergelerin, bu ülkedeki gerçek nüfusun sizin baz aldığınız projeksiyon nüfusun kat ve kat üzerinde olduğunu gösterdiğini belirterek, ilgili adımların atılması gerektiğini söyledi.