Çavuşoğlu: Dengeler değişti, büyük bir panik var

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı’nın ardından Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman ile düzenlediği ortak basın toplantısında Libya ile imzalanan anlaşmaya değindi.

Çavuşoğlu, anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek Türkiye’nin Kıbrıs etrafına gemilerini göndererek büyük bir oyunu bozduğunu söyledi.

“Biz öncelikle Kıbrıs etrafına, bizim kıta sahanlığımızın dışında KKTC’nin de ruhsat verdiği alanlara gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk.” diyen Çavuşoğlu, “Böyle bir hamleyi Türkiye’den beklemiyorlardı, dengeler değişti, büyük bir panik var” ifadelerini kullandı.

09/12/2019 20:53