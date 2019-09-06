Çavuşoğlu, Denklik ve E-Devlete Aktarımdaki Sorunun Çözümlendiğini Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan görüşmeler sonucunda sistemin içindeki öğrencilerin de yaşadığı sıkıntıların bugün itibarıyla sonlanacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, KKTC yükseköğreniminin yeni öğretim yılına, denklik ve e-devlete aktarım hususunda belirsizlik ve sıkıntılarını çözmüş şekilde başlayacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, “YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile 19.07.2019 tarihinde imzaladığımız yükseköğrenim alanındaki Mutabakat Zaptı sonucunda KKTC yükseköğreniminde denklikte yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmıştık. Bilindiği üzere Mutabakat Zaptı, 2019-2029 Öğretim Yılı’nda yürürlüğe gireceği için sistemin içinde yer alan öğrencilerimizin bazı sıkıntıları çözümlenememişti. YÖK ile de yaptığımız görüşmeler sonucunda sistemin içindeki öğrencilerimizin de yaşadığı sıkıntılar bugün itibarı ile sonlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda 2019 yılı öncesinde de KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleşip YÖK tarafından yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurumlarından Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak KKTC yükseköğretim kurumlarına kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş ve ders transferi yoluyla kaydolan öğrencilerden de denklik aranmayıp ilgili madde hususunda değerlendirildikten sonra bilgileri ve mezuniyetlerini YÖKSİS üzerinden e-Devlette erişime açılacak.

Bunun yanında özel yetenek alanında da iyileştirmeye gidilmiş olup bu öğrenciler için denklik süreci söz konusu olmakla birlikte bu alanda öğrenim gören öğrencilerimizin de e-devlet üzerinden öğrenci olduklarına dair belge alabileceklerdir.

KKTC Yükseköğrenimi denklik ve e-devlete aktarım hususunda belirsizlik ve sıkıntılarını çözmüş bir şekilde yeni öğretim yılına başlayacaktır. Bu süreç zarfında olumlu desteklerinden dolayı YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve ekibine teşekkür eder, üretilen kararların ülke yükseköğrenimine hayırlı olmasını temenni ederim.”