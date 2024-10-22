Çavuşoğlu: ''Depremde Kaybettiklerimizin Adaleti İçin Mücadelemiz Sürecek''

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden çocuklar için yürütülen hukuki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, deprem sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ailelerle birlikte Türkiye'ye gittiklerini ve orada bilgi akışını sağlamak adına büyük bir özveri gösterdiklerini ifade etti.

"İlk uçakla geldik, son uçakla döndük" diyen Çavuşoğlu, o günden bu yana hukuki süreçleri takip etmek amacıyla defalarca Türkiye'ye gittiklerini vurguladı. Adaletin tecelli etmesi ve depremde kaybedilen çocukların ölümüne sebep olan kişilerin cezalandırılması için bıkmadan mücadele ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Ne zamana kadar bu katliama sebep olanlar hak ettikleri cezayı almazsa, yaramız kapanmayacak" diyerek, adaletin yerini bulmasının ailelerin acısını bir nebze hafifleteceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ve siyasi partilerinin bu davayı başından sonuna kadar takip ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, olayın uluslararası bir toplumsal mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ve suçluların gereken cezayı alacağına inandıklarını dile getirerek, bu ortak hedef doğrultusunda mücadelenin devam edeceğini belirtti.