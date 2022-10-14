Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta hakça paylaşım için olumlu adım atmaya hazırız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8’inci Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta hakça paylaşım vurgusu yaparak, Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Çavuşoğlu “Biz Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta da ‘hakça paylaşım’ diyoruz.

Dolayısıyla bu konuda da her zaman olumlu adımlar atmaya hazırız ama karşı tarafın da bu yönde aynı fikirde olması gerekiyor ama son zamanlarda gördüğümüz eğilim bu yönde değil. Şunu da söylemek isterim: Biz her zaman Türkiye’nin ve KKTC‘nin de Kıbrıs Türk halkının da haklarını savunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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14/10/2022 18:57