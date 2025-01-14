Çavuşoğlu: Dr. Fazıl Küçük, mücadelenin kalemi, sesi, soluğu ve lideri oldu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün İngiliz sömürge döneminden başlayarak Kıbrıs’taki hak ve hukuk mücadelesinin kalemi, sesi, soluğu ve lideri olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük'ün 41. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Özgürlük Mücadelesi Liderimizi, aramızdan ayrılışının 41. yıldönümünde saygı rahmet ve özlemle anıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu mesajında, "Dr. Fazıl Küçük, her zaman alçak gönüllü, halkla iç içe, yardımsever, yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliğiyle, Kıbrıs Türk Halkının en sıkıntılı günlerinde çok büyük bir özveriyle çalışarak, cesareti, kararlılığı ve inancıyla halka büyük bir önder olmuş; toplumun tüm kesimleri tarafından büyük saygı ve sevgi görmüştür“ ifadelerine yer erdi.

Nazım Çavuşoğlu, Dr. Küçük’ün, hem İngiliz Sömürge Yönetimi’ne, hem de ENOSİS peşinde koşan EOKA terörüne karşı toplumunu örgütleyerek, bugünlere gelinmesini sağlayan eşsiz bir önder olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı baskı ve zulüm günlerinde, halkını bir ve birlikte tutarak ortaya koymuş olduğu çaba, Dr. Küçük'ün halkı için her fedakarlığa katlanan bir Lider olarak duruşunun en büyük sembolüdür. Dr. Fazıl Küçük’ün bizlere bıraktığı mirası devam ettirerek gelecek nesillere aktarmak, bununla birlikte kurduğumuz devleti güçlendirerek halkımızın refah seviyesini arttırmak için çalışmak, bizlerin en büyük görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Özgürlük Mücadelesi Liderimizi, aramızdan ayrılışının 41. yıldönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.”